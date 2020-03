Un homme de 24 ans dit qu’il voulait un déménagement celtique de 3 millions de livres sterling – HITC

Le champion écossais de Premiership Celtic a fait une offre pour le défenseur central brésilien Fabricio Bruno dans la fenêtre de transfert de janvier, mais Neil Lennon n’a jamais eu son homme.

Fabricio Bruno a admis qu’il avait raté un transfert de 3 millions de livres sterling au Celtic pendant la fenêtre de transfert de janvier après que Cruzeiro “ait refusé de négocier” avec les champions écossais de Premiership, tout en parlant au Daily Record.

Les cerceaux semblent être de haute qualité mais manquent de quantité en ce qui concerne les moitiés centrales.

Kristoffer Ajer et Christopher Jullien ont forgé un superbe partenariat au cœur de l’équipe de Neil Lennon mais, avec Jozo Simunovic aux prises avec des problèmes de forme physique et de forme, les dirigeants de la Premiership écossaise auraient pu faire avec une option de plus à l’arrière.

Malheureusement, un accord ambitieux pour la puissance brésilienne Bruno n’a pas pu se concrétiser.

Le président de Cruzeiro, Marcio Rodrigues, a confirmé que l’offre de 3 millions de livres sterling du Celtic était inférieure à son évaluation, tout en parlant à GloboEsporte, avant qu’une querelle juridique amère entre le joueur et le club ne se rende à Glasgow, mais presque impossible.

Le jeune homme de 24 ans a finalement mis fin à son contrat avec Cruzeiro en raison d’un salaire impayé bien que, l’affaire grondant tout au long du mois de janvier, la porte s’est refermée sur le visage du Celtic.

“Tout a commencé lorsque Celtic est venu me parler et je suis allé à Cruzeiro avec mon représentant”, raconte Bruno.

«Mais Cruzeiro a refusé de négocier avec eux. C’était une situation difficile et j’ai dû regarder le côté personnel. Certains fans m’ont appelé ingrat et mercenaire, mais c’était l’inverse.

«J’ai essayé de faire gagner de l’argent au club avec ce transfert. J’ai essayé de leur dire de négocier avec Celtic, mais ils ne l’ont pas fait. Je n’avais pas d’autre choix que de traduire Cruzeiro en justice.

«Celtic est revenu pour moi, mais ils ont dû se retirer parce que je n’obtiendrais pas de décision du tribunal avant le 6 février et il était trop tard pour eux. C’était très malheureux pour eux. »

Bruno a finalement quitté Cruzeiro pour rejoindre ses rivaux brésiliens RB Bragantino, le dernier club à avoir rejoint Leipzig, Salzbourg et New York sous l’égide de Red Bull.

