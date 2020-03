Un homme de 27 ans a parlé du déménagement d’été à Everton – HITC

Le défenseur d’Everton Djibril Sidibe est prêté par Monaco.

Le défenseur d’Everton, Djibril Sidibe, a déclaré à l’Echo de Liverpool qu’il avait parlé à Carlo Ancelotti de son avenir à Goodison Park.

Les Toffees ont prêté Jonjoe Kenny à Schalke au cours de l’été et avaient donc besoin d’un autre droit de retour pour venir apporter leur soutien à Seamus Coleman.

Marcel Brands fonça vers Sidibe, le prenant à Monaco en vue d’un déménagement définitif en fin de saison.

Sidibe a disputé 19 matchs de Premier League pour Everton et a récolté quatre passes décisives, montrant à quel point il peut avancer pour soutenir l’attaque.

Sur le plan défensif, il n’a pas été aussi impressionnant cependant et a sans doute été fautif pour deux buts lors de la défaite 3-2 à Arsenal le week-end dernier.

Everton aura une décision à prendre sur l’avenir de Sidibe dans les mois à venir, et les impressionnantes expositions de Kenny à Schalke rendent leur décision encore plus difficile.

Maintenant, Sidibe a admis qu’il avait adoré son séjour à Goodison Park, louant Everton comme une «vraie famille» et estimant que le club était satisfait de ses performances.

Sidibe a ajouté qu’il avait parlé à Ancelotti de son avenir à long terme à Everton, mais il ne savait toujours pas ce qui se passerait en cas de déménagement permanent.

«J’ai adoré mon séjour ici jusqu’à présent. Tout se passe bien et je profite de mon temps », a déclaré Sidibe. «Je pense avant tout qu’Everton est comme une vraie famille avec une sorte de sentiment familial dans ce club. Jusqu’à présent, je pense que le club est satisfait de mes performances. Les choses se passent plutôt bien sur le terrain. Tout va bien mais la météo, comme vous le dites, est un peu différente de Monaco. »

“Toutes choses étant égales par ailleurs, je suis vraiment heureux. L’esprit et le soutien des fans est quelque chose de vraiment spécial ici et j’ai apprécié ça depuis le début. Pour le moment, je ne sais pas ce qui va se passer. J’ai discuté avec Carlo. Il connaît mes sentiments et il est content du travail que je fais en ce moment », a-t-il ajouté.

