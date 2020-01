Un homme de 28 ans partage ce qu’il a dit à Kalvin Phillips après son expulsion lors du dernier match de Leeds – HITC

Leeds United devra faire face à Kalvin Phillips pour trois matches maintenant, après son carton rouge.

Le défenseur de Leeds United, Luke Ayling, a déclaré au Yorkshire Evening Post qu’il avait fait savoir à Kalvin Phillips qu’il n’était pas vraiment impressionné par le plaquage du milieu de terrain contre les Queens Park Rangers.

Phillips a été expulsé lors du dernier match de Leeds, ses frustrations l’emportant sur lui.

Les Blancs ont été battus 1-0 par les Queens Park Rangers samedi, alors que leur mauvaise forme se poursuivait.

Et ils seront désormais sans Phillips pour trois matches, après qu’il a été expulsé pour un défi inutilement téméraire.

“Ce sera une énorme erreur pour nous”, a déclaré Ayling.

«Je lui ai dit par la suite, c’est un tacle stupide et ensuite c’est un carton rouge, donc il devra s’asseoir trois matchs maintenant et les autres joueurs devront intensifier.

“Peut-être que certains joueurs qui ont été blessés pourraient revenir et avoir un certain temps de jeu et nous allons devoir trouver un autre joueur pour jouer là-bas.”

Phillips est sans doute le joueur le plus important du côté de Marcelo Bielsa, donc Leeds devra faire de son mieux sans lui.

Les Blancs n’ayant remporté qu’un seul de leurs huit derniers matches, il y a de réelles craintes qu’ils ne puissent désormais se retirer des espaces de promotion automatique.

Ben White pourrait entrer dans le milieu de terrain en l’absence de Phillips, ou Bielsa a la possibilité de faire entrer Jamie Shackleton dans la formation de départ, mais aucun ne possède la même qualité que l’homme qu’il remplacerait.

Leeds sera prochainement en action dans une semaine, quand il affrontera Millwall.