Un homme de 60 millions d’euros sur le radar de Liverpool, alors que Klopp complote à deux reprises en été

Date de publication: samedi 8 février 2020 1:41

Liverpool prévoit un double swoop cet été avec un attaquant et un arrière gauche de la liste de souhaits de Jurgen Klopp, selon un rapport.

Klopp devra naviguer l’hiver 2021 sans Sadio Mane et Mohamed Salah, qui devraient tous les deux participer à la Coupe d’Afrique des Nations.

Le tournoi au Cameroun était initialement prévu pour juin, mais les inquiétudes concernant le climat ont fait que le tournoi est passé du 9 janvier au 6 février. Cela signifie que la paire de Liverpool pourrait être absente aussi longtemps que cinq ou six semaines et Klopp, apparemment, veut se couvrir .

James Pearce dans un Q&A avec The Atheltic affirme que Klopp est intéressé par Timo Werner, alors qu’il est également désireux de recruter un nouveau arrière gauche pour couvrir Andy Robertson.

L’attaquant de Red Bull Leipzig Werner a déjà été mentionné comme cible pour Klopp, mais avec les étiquettes de prix sur Kai Havertz et Jadon Sancho probablement trop élevées, l’Allemand pourrait bien être la réponse.

Le joueur de 23 ans était en pleine forme pour Leipzig cette saison, marquant 25 buts en 29 matchs et il est sous contrat jusqu’en 2023.

L’attaquant est aurait une clause de libération de 60 millions d’euros dans son contrat, et Klopp serait beaucoup plus disposé à respecter ce prix que payer plus de 100 millions de livres sterling pour Sancho ou Havertz.

Pearce affirme également que Klopp a prévu un nouveau latéral arrière pour cet été comme compétition pour Robertson.

L’Allemand a admis récemment qu’il serait beaucoup plus occupé sur le marché des transferts d’été que sur celui de l’hiver, après avoir ajouté Takumi Minamino en janvier.

Klopp a déclaré: «Je ne me souviens pas vraiment des fenêtres de transfert. Il ne s’agit pas de se détendre, personne n’est détendu en ce moment. Nous ne sommes pas occupés avec des décisions de transfert pour le moment mais nous discutons et échangeons constamment des idées et des pensées pour nous aider à long terme.

“Le plan toujours en été pour être moins occupé en hiver.”