Un homme de Middlesbrough résout les problèmes de relégation avant le choc de Forest

Date de publication: Lundi 2 mars 2020 2:26

Avant le match de championnat de lundi soir avec Nottingham Forest, Jonny Howson a soutenu son équipe de Middlesbrough pour sortir de la zone de relégation.

Jonathan Woodgate subit de plus en plus de pression pour perdre son emploi au Riverside, alors que Boro est sur une terrible course de neuf matchs sans victoire. Ils ont désespérément besoin d’une réponse car ils accueillent Forest, quatrième, qui vise à ajouter de la pression sur les deux premiers.

Howson, anciennement de Norwich et Leeds, a été utilisé au milieu de terrain, à l’extérieur et même dans les trois derniers cette saison et est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Boro dans ce qui a été une campagne difficile. Il a exprimé sa confiance dans la capacité de ses côtés à s’éloigner des trois derniers.

Howson a déclaré: “Je crois qu’il y a la puissance de feu dans l’équipe pour nous sortir des ennuis.”

Ashley Fletcher a été le principal joueur de Boro cette saison, marquant 10 pour le moment. Lewis Wing a contribué six fois au milieu de terrain, tout comme Britt Assombalonga, le partenaire de Fletcher.

Middlesbrough est actuellement le meilleur buteur de la ligue, avec seulement 34. Pendant ce temps, leurs adversaires de Nottingham Forest ont la deuxième meilleure défense du championnat, n’en concédant que 33.

La puissance de feu mentionnée par Howson devra bientôt entrer en action si Middlesbrough veut éviter la chute. D’autant plus que les côtés autour d’eux reprennent forme récemment.