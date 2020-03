Un homme des Rangers commente l’attaquant – HITC

Les Rangers de Glasgow d’Ibrox ont été excusés par Alfredo Morelos mardi.

Steven Gerrard a laissé entendre qu’Alfredo Morelos n’est pas plus grand que les Rangers.

Le tireur d’élite colombien est disponible pour sélection lors de la visite du Gers à Hamilton ce soir après avoir été entièrement snobé par Gerrard le week-end dernier.

Le manager des Rangers l’a exclu de la défaite de la Coupe d’Écosse à Hearts après que le joueur de 23 ans soit rentré tard de Colombie.

Gerrard avait donné la permission à l’Amérique du Sud de rentrer chez lui la semaine dernière à la condition qu’il soit de retour mercredi pour préparer le voyage à Tynecastle, mais le joueur n’est revenu que jeudi.

Morelos a envoyé mardi des excuses sincères sur Twitter à Gerrard et aux fans du club Ibrox.

Voici ce que l’entraîneur de 39 ans a déclaré via le Glasgow Evening Times: «Ce ne peut pas être le Morelos FC. Il doit s’agir du Rangers FC et chaque joueur qui représente le club doit se comporter de la bonne manière sur et en dehors du terrain.

«Ils sont extrêmement bien payés pour être professionnels et respectueux du club, du travail et des supporters.»

Les Rangers auraient pu gagner le quart de finale contre Morelos dans le premier XI, n’ayant perdu que 1-0, mais Gerrard a tout de même fait le bon choix.

Cela aurait envoyé un message horrible à tout le monde dans les coulisses si la star de 29 buts avait l’impression de pouvoir revenir tardivement à Auchenhowie et de faire le premier XI.

Gerrard a dû faire un exemple de lui, lui montrer qui était le patron et le retirer de l’équipe était nécessaire.

