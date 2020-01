«Un homme fier» Smith admet qu’il s’est «laissé aller» après le vainqueur de Villa

Date de publication: Mardi 28 janvier 2020 10:26

Dean Smith a admis que l’émotion l’a emporté alors que Trezeguet a marqué un buteur pour envoyer Aston Villa à Wembley après un Victoire 2-1 sur Leicester.

Matt Targett a ouvert le score pour Villa, seulement pour que les hôtes soient rattrapés par Kelechi Iheanacho au milieu de la seconde moitié.

Mais avec un match apparemment destiné aux tirs au but, Trezeguet a réussi un ravissant centre Ahmed Elmohamady pour tirer sur le vainqueur et envoyer Villa Park dans le délire.

Smith a déclaré à Sky Sports: «Je me suis certainement laissé aller avec l’objectif. Au plus profond du temps d’arrêt, il y avait un peu d’émotion de tout le monde et l’endroit a éclaté.

«Notre gardien de but a effectué trois arrêts remarquables, mais je pensais que nous étions agressifs également.

“Pour aller chercher la victoire à la mort comme nous l’avons fait là-bas … Pour emmener ce club à Wembley, je serai très fier de marcher avec cette équipe.”