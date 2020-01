Un homme recherché des Rangers admet sa frustration à Ibrox et pourrait bientôt partir gratuitement – HITC

Le gardien des Rangers Wes Foderingham est un homme recherché.

Le gardien des Rangers, Wes Foderingham, a déclaré au Scottish Sun qu’il avait l’impression d’avoir perdu deux ans de sa carrière, étant resté à l’écart à Ibrox.

Le Gers s’est précipité pour signer Foderingham en 2015, l’atterrissant sur un transfert gratuit après l’expiration de son contrat à Swindon Town.

Mark Warburton a fait de Foderingham son gardien de but de premier choix dans le championnat écossais, et l’ancien homme de Fulham a impressionné entre les bâtons.

En 2018, les Rangers ont ramené leur ancien stoppeur Allan McGregor, et il a immédiatement supplanté Foderingham en tant que gardien de but de premier choix à Ibrox.

Cela signifie que Foderingham n’a disputé que 13 matches avec les Rangers au cours des 18 derniers mois, Steven Gerrard le nommant souvent sur le banc.

Foderingham n’a plus de contrat cet été, et avec le Daily Mail rapportant que Birmingham City et Middlesbrough sont enthousiastes à l’idée d’un arrêt, un retour en Angleterre pourrait être envisagé.

Maintenant, après avoir participé à la victoire 2-0 de vendredi sur Stranraer, Foderingham a commenté son avenir, admettant qu’il semble qu’il restera à Ibrox jusqu’à l’été, puis évaluera ses options.

Le joueur de 29 ans a admis qu’il a été difficile de rester assis sans jouer, et bien qu’il ait eu des discussions informelles avec le club sur le fait de rester, il souhaite continuer d’avoir «perdu» près de deux ans de sa carrière.

«C’est difficile parce que Greegsy joue si bien. Il ne m’a pas donné l’occasion de revenir et le gaffer a un travail à faire, choisir un camp », a déclaré Foderingham. «Quand je suis choisi, je fais de mon mieux et je travaille dur à l’entraînement. C’est tout ce que je peux vraiment faire. Mon contrat est en cours en été. J’ai eu des discussions informelles avec le club mais, finalement, je veux jouer, donc nous allons ouvrir cette fenêtre et voir où nous en sommes. “

“On dirait que je serai ici jusqu’à la fin de la saison au moins et nous pouvons continuer à partir de là. Le club est conscient de ma position et nous devrons avoir une autre discussion. Est-ce que j’ai l’impression d’avoir perdu deux ans de ma carrière? Absolument. Je le dirais. Il est difficile de voir les choses autrement. J’ai apprécié les deux dernières saisons et le club est en meilleure position maintenant, mais pour moi, ces deux années auraient pu être mieux dépensées. C’est la première fois de ma carrière que je suis en marge. Mais je vais juste continuer à travailler dur », a-t-il ajouté.

Dans d’autres nouvelles, qui est la petite amie de Christian Eriksen? Rencontrez Sabrina Kvist Jensen sur Instagram!