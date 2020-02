“Un honneur de défier Foggia contre Zac. Course non décisive”

Vincenzo Feola, technicien duAudace Cerignola, a commenté le derby prévu contre Foggia Dimanche à 14h30, au stade «Zaccheria».

Un match important pour Foggia et Audace, qui visent toujours le sommet et occupent respectivement la 3e et la 4e place du classement du Groupe H de Serie D (5 et 7 points derrière les leaders Bitonto, ndlr). Ce sont les mots de l’entraîneur Gialloblu: «Ce sera un match important, mais pas décisif quel que soit le résultat, car le championnat est encore très long. Ce sera certainement un honneur et un plaisir de défier un club de ce blason, qui a joué il y a quelques mois en Serie B. Avec Tarente, je pense qu’ils ont l’équipe la plus forte du Groupe, après l’extraordinaire championnat de Bitonto qui fait quelque chose exceptionnelle “.

Et il ajoute: «Il sera décisif de ne pas se laisser berner par leur dernier KO. Leurs nombreuses absences? Ils ont une longue équipe et compenseront facilement les défections. Je m’attends à un combattant Foggia avec une pression à tous les niveaux, et ensuite il y aura l’attention sur les nombreuses personnes sur lesquelles ils peuvent compter. Nous avons bien préparé le défi et ferons tout pour donner de la joie à nos fans, conscients de la force de l’adversaire mais aussi de la nôtre. “