Un impitoyable Sunderland cherche à faire dérailler Fleetwood Town

SUNDERLAND, ANGLETERRE – 22 FÉVRIER: les joueurs de Sunderland célèbrent après que Charlie Wyke marque le deuxième but lors du match Sky Bet League One entre Sunderland et Bristol Rovers au Stadium of Light le 22 février 2020 à Sunderland, en Angleterre. (Photo par Ian Horrocks / Sunderland AFC via .)

Sunderland accueille Fleetwood Town de Joey Barton au Stadium of Light mardi soir. Les deux équipes sont en forme, mais Sunderland, impitoyable, recherche une cinquième victoire consécutive. Les Black Cats espèrent également conserver une nouvelle feuille blanche. S’ils le faisaient, ce serait neuf matchs sur dix.

Phil Parkinson a transformé son équipe depuis Noël et le mérite est largement mérité. Si son équipe réussissait les trois points, elle pourrait être dans les deux premiers à plein temps.

Ruthder Sunderland se tourne vers Fleetwood en forme

Phil Parkinson et son côté Ruthless Sunderland méritent un crédit

Pendant la période de Noël, les chats noirs étaient au point le plus bas de leur histoire. Les fans se demandaient à juste titre si la nomination de Parkinson était une énorme erreur. Les 14 derniers matchs n’ont connu qu’une seule défaite. Huit des neuf derniers ont vu des draps propres.

Parkinson a transformé ses hommes en une équipe impitoyable et presque impossible de marquer contre. Les Black Cats ont apprécié les matchs où ils ont dominé et gagné facilement. D’autres jeux ont vu leur détermination à dégager un résultat.

Sunderland est actuellement la meilleure équipe des quatre divisions en 2020. Elle compte actuellement huit victoires, 26 points et huit feuilles blanches. Bien que ces statistiques soient impressionnantes, Parkinson, son équipe et les fans savent qu’il reste encore beaucoup à faire. Cependant, les Black Cats se sont donné une excellente chance de gagner une promotion.

Coller avec une équipe gagnante et des travaux de formation

Il a été rapporté dans le Sunderland Echo que certaines sections des fidèles de Sunderland n’étaient pas satisfaites des sélections d’équipe récemment. Cependant, la décision de Phil Parkinson de conserver une équipe et une formation gagnantes, en dehors des changements forcés, a porté ses fruits.

Plusieurs joueurs ont été amenés en janvier. Certains s’attendaient à ce que ceux-ci rejoignent directement la première équipe. Cependant, la forme des joueurs déjà dans l’équipe couplée à des résultats impressionnants a fait que Parkinson a eu le luxe de garder un côté stable. Si les résultats et les performances restent positifs, aucune question ne doit être posée concernant les joueurs ou les tactiques.

Un match difficile attendu pour les deux équipes

Sunderland et Fleetwood sont actuellement dans une riche veine de forme. Sunderland a établi son record d’une défaite en 14 matchs et de huit feuilles blanches en neuf matchs contre la forme impressionnante de Fleetwood. L’armée de la morue a remporté ses cinq derniers matchs, n’en concédant que trois lors de ses six derniers matchs.

Momentum Key pour Joey Barton

Comme Sunderland, Fleetwood est une équipe en forme. Les hommes de Barton sont invaincus lors de leurs huit derniers matchs et occupent actuellement la sixième place, trois points derrière leurs hôtes mardi.

Avant le match, le manager de Fleetwood, Joey Barton, admet que l’élan est la clé:

«L’élan est absolument tout. Nous avons retiré une partie de l’élan de Peterborough et de Portsmouth – maintenant, nous devons aller à Sunderland et faire la même chose. »

«Nous sommes cette étape où nous pensons, qui est le prochain? Nous allons à Sunderland mardi soir sans rien à perdre et absolument tout à gagner », a-t-il déclaré sur le site Internet du club.

Nouvelles de l’équipe

On s’attend à ce que Phil Parkinson reste avec les mêmes onze qui ont commencé contre Bristol Rovers. Alim Ozturk a remplacé le blessé Bailey Wright au cœur de la défense et devrait conserver sa place. Nouvelles signatures Kyle Lafferty, Josh Scowen et Declan John font pression pour commencer. cependant, en raison de la forme actuelle des chats noirs, ils devront être patients.

Comme son homologue, Barton devrait rester avec une équipe gagnante. Après cinq victoires consécutives, dont trois contre des rivaux de promotion, Portsmouth, Peterborough et Wycombe, la confiance sera élevée parmi ses onze partants.

