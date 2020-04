Un incident avec des fans de Newcastle a convaincu Liverpool de signer Henderson

Date de publication: jeudi 23 avril 2020 9h01

Damien Comolli dit que la brillante réaction de Jordan Henderson aux fans de Newcastle United qui se moquaient de lui a convaincu Liverpool de signer le milieu de terrain.

Liverpool a signé Henderson de Sunderland en 2011, remportant la Coupe de la Ligue dès le début avant de diriger le club à la gloire de la Ligue des champions la dernière campagne.

Selon l’ancien chef des transferts de Liverpool, Comolli, Henderson, qui a sans doute été le meilleur joueur des Reds cette saison, n’a scellé un déplacement à Anfield qu’en raison de son attitude à rater un coup franc contre Newcastle dans le derby de Tyne-Wear.

CARACTÉRISTIQUE: Premier League XIs: Une excellente équipe F

«J’ai eu des négociations difficiles avec Niall Quinn [Sunderland chairman] à l’époque », a déclaré Comolli au Times.

“Nous étions bloqués à 15 millions de livres sterling et les propriétaires de Liverpool [Fenways Sports Group] m’a dit que je ne pouvais pas aller plus haut.

«Un soir, j’avais une conversation avec Niall au téléphone et il me racontait comment, lorsque Sunderland avait joué à Newcastle, Jordan avait pris un coup franc et le ballon était entré directement dans le stand.

«Tous les fans de Newcastle se moquaient de lui. La semaine suivante, Jordan a effectué 300 coups francs à l’entraînement – ils ont dû l’arrêter car il était sur le point de se blesser.

“Mais cela m’a fait penser que, en plus de tout Kenny [Dalglish, the Liverpool manager] et j’avais vu, il y avait l’engagement et le désir de s’améliorer.

“Ils sont tous les ingrédients d’un joueur de haut niveau.”

Nous ne pouvions pas rester loin de la caméra pendant longtemps, alors nous avons fait un spectacle d’isolement Football365. Regardez-le, abonnez-vous et partagez jusqu’à ce que nous revenions dans le studio / pub et produisons quelque chose d’un peu plus lisse…