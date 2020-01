Londres, ANGLETERRE – 11 JANVIER: manager Mikel Arteta d’Arsenal FC réaction lors du match de Premier League entre Crystal Palace et Arsenal FC à Selhurst Park le 11 janvier 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Sebastian Frej / MB Media / .)

À de nombreux moments depuis août, la saison d’Arsenal a semblé être une cause perdue. Dans l’état actuel des choses, les Gunners sont dans la moitié supérieure, à peine. Le nouveau patron Mikel Arteta a pour l’instant changé les choses. Arsenal doit avoir un mois de janvier réussi, tant sur le terrain qu’en dehors, pour s’assurer que la saison ne soit pas perdue.

Un janvier réussi peut sauver la saison d’Arsenal

Sur le terrain

Jusqu’à présent sous Arteta, Arsenal a gagné deux, fait match nul et perdu une fois. Même avec un petit échantillon, il est clair qu’il a eu un effet sur l’équipe. Les joueurs travaillent plus dur et jouent de manière plus organisée. Ils ont déjà mieux exécuté la presse qu’en 18 mois sous Unai Emery. Arsenal a gardé sa cage inviolée avec Sokratis à l’arrière droit contre la meilleure équipe du Championnat. Il y a de nombreuses raisons d’être enthousiasmés par la nouvelle ère.

Les Gunners ont encore trois matchs à disputer au cours du mois de janvier, ce qui manquera à Pierre-Emerick Aubameyang après son carton rouge droit contre Crystal Palace. Ils rentreront chez eux le week-end prochain pour affronter Sheffield United, sixième, avant de se rendre à Stamford Bridge en milieu de semaine. Ils clôturent le mois avec un match à l’extérieur du quatrième tour de la FA Cup avec Bournemouth.

Arsenal a perdu contre Sheffield United loin de chez lui plus tôt cette saison sous Unai Emery. Cependant, un côté plus organisé peut s’en sortir beaucoup mieux cette fois-ci avec Arteta en charge. Aubameyang manquant déjà, les Gunners pourraient également se passer de Lucas Torreira, qui s’est blessé à la mi-temps contre Palace. Ce sera problématique car il a été l’un des meilleurs joueurs d’Arsenal au cours du dernier mois.

Si Mikel Arteta est en mesure d’obtenir au moins quatre points sur les deux prochains matches de championnat, il serait extatique. Il est particulièrement important qu’Arsenal joue bien contre Chelsea après l’effondrement tardif à domicile lors du match inverse il y a quelques semaines à peine. Arteta aura également besoin d’une course profonde pour satisfaire les fans. La saison a été difficile à regarder jusqu’à présent et la chance de remporter un trophée serait un énorme coup de pouce pour le club.

Marché des transferts

Il serait assez imprudent de la hiérarchie d’Arsenal Football Club de ne pas se renforcer dans la fenêtre de janvier. Avec la blessure de Calum Chambers, plus le jeu terne de la ligne de fond cette saison, il serait sage de faire appel à un défenseur central. Ils auraient six mois pour se mettre à l’aise au club et en Premier League. Un nouveau défenseur ferait également une meilleure course en coupe profonde.

Au lendemain du match nul 1-1 avec Crystal Palace samedi, Arteta a parlé des transferts potentiels dans la fenêtre de janvier.

“Vous savez à quel point cette fenêtre est difficile”, a déclaré Arteta à talkSPORT. “Je ne m’attends pas à beaucoup de choses.”

Cela n’excitera pas exactement les partisans d’Arsenal. Le club a clairement besoin de renforts. Bien que cela n’exclue aucun mouvement, cela ne semble pas confiant. Le club est lié au défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano depuis l’été dernier. Il pourrait revitaliser la défense s’il est amené ce mois-ci. Sinon, il pourrait encore signer l’été prochain en tant que partenaire défenseur central de William Saliba.

Arsenal a également été lié au milieu de terrain lillois Boubakary Soumare. Son aspect physique aiderait grandement le milieu de terrain. Il apporterait de la profondeur à une position où les Gunners manquent. Cela allégerait la charge de travail de Granit Xhaka et Matteo Guendouzi, qui ont tous les deux eu des difficultés cette saison. Bien qu’il semble que la carrière d’Arsenal de Xhaka ne se prolongera pas au-delà de cette saison, Guendouzi pourrait être un joueur important dans les années à venir. Il est important qu’il ne soit pas abusé trop tôt dans sa carrière.

Coupes de Coupe

Le succès d’Arsenal en FA Cup et en Europa League pourrait très bien dicter les joueurs qu’ils pourront recruter l’été prochain. Il pourrait également avoir son mot à dire sur le départ des joueurs en 2020. Un triomphe de la FA Cup garantirait la qualification en Europa League, tandis qu’une victoire en Europa League ramènerait Arsenal en Ligue des champions. C’est pourquoi Arteta mettra l’accent sur ces matchs afin de sauver la saison d’Arsenal. Il est probable que l’équipe de Premier League sera tournée pour accueillir les coupes, et non l’inverse.

Photo principale

Intégrer à partir de .