un jeu plus important nous attend

Un dernier souffle de grand football avant la tempête. L ‘Atletico Madrid conquiert Anfield Road et condamne la Liverpool après élimination après 120 minutes d’intensité rare.

Le redoutable groupe de Cholo Simeone a gagné de la manière la plus sympathique pour eux, c’est-à-dire en suivant les assauts des Reds avant de saisir la première bonne occasion. Le cynisme et les huevos, en plus d’un Oblak inspiré parmi les poteaux de Madrid, ont été fatals à Salah et à ses compagnons: il y a une Premier League à célébrer, c’est vrai, mais l’élimination à domicile brûle et les nombreuses opportunités se présentent dans le cri régulier de 90 minutes vengeance.

À partir de là, nous pourrions continuer à raconter le match, en essayant d’extraire les clés tactiques de la réunion dans le but de philosopher à leur sujet. Cependant, la réalité nous oblige à arrêter, sans exceptions possibles. La perception du danger causé par la propagation rapide du coronavirus franchit enfin la frontière italienne: la NBA a suspendu son championnat, le Real Madrid est en quarantaine et les principaux championnats européens s’orientent vers la suspension.

L’appel manque le UEFA, toujours engagé dans ce mauvais fonctionnement normal. Après avoir autorisé Liverpool-Atletico Madrid à ouvrir ses portes, Ceferin a annoncé qu’il souhaitait jouer tous les matches de la Ligue Europa à l’exception d’Inter-Getafe et de Séville-Roma: une folie. Ce qui est certain, c’est que le tour européen sera la dernière nuit de football joué, du moins pendant un certain temps.

Et les fans? Ce sera un moment de renoncements, pour eux-mêmes et pour les autres. Nous en avons besoin, conscients que nous voulons revenir le plus tôt possible sur le plus beau jeu du monde. Maintenant, cependant, nous restons à la maison.