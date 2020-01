Un jeune départ souligne l’absence de plan Man Utd …

Recevez vos mails pendant le week-end à theeditor@football365.com…

Sortie jeune

Seul United pourrait épuiser le nombre d’une équipe qui, à peu près tous les observateurs du football, est universellement d’accord et a désespérément besoin d’ajouts. Je ne dis pas que Young aurait dû rester ou quoi que ce soit, mais laisser les joueurs partir aurait dû être littéralement les dernières affaires à terminer pendant cette fenêtre de transfert. Nous avons eu 16 jours complets de la fenêtre de transfert et donc le seul transfert sur lequel nous avons réussi à progresser est le départ de notre capitaine de club. Je veux dire, allez!

Le fait que Young était notre capitaine en dit long sur les choses et, à bien des égards, je suis heureux de le voir partir. Il était emblématique des problèmes à United; un footballeur travaillant dur et professionnel mais douloureusement moyen, signé par un manager qui a pris sa retraite il y a près de sept ans et qui a survécu à de nombreux autres joueurs talentueux qui sont depuis passés à des pâturages plus verts. Ce n’est pas de sa faute s’il a été maintenu au club aussi longtemps qu’il aurait dû l’être, ni que le club n’a pas réussi pendant si longtemps à fournir aux managers une amélioration, mais il représente une longue période d’ineptie soutenue.

Je ne lui en veux pas et je m’en fiche même s’il se met en grève; nous savons que Woodward a une forme pour revenir sur les accords de gentleman (Evra, par exemple), donc si c’est ce qu’il devait faire pour obtenir son coup, alors fair-play. De manière hilarante, lui, avec Lukaku et Sanchez, pourraient tous se retrouver avec des médailles de vainqueurs de ligue cette année, tandis que notre sort aura du mal à terminer dans le top quatre. Alors oui, s’il a la chance de gagner quelque chose et de jouer au football régulièrement à l’Inter, alors bonne chance à lui et merci pour votre service.

Pendant tout ce temps, le club qu’il quitte prouve, encore une fois, qu’ils n’ont absolument aucune idée de ce qu’ils font dans le département des transferts, et ne peuvent même pas obtenir la plus simple des offres entrantes sur la ligne. Bon temps.

Ted, Manchester

Cap dans une direction dangereuse

Tout d’abord, je ne suis pas convaincu qu’il existe des preuves empiriques qui disent que diriger le football est plus susceptible de provoquer la démence. Il existe des preuves que les anciens footballeurs professionnels sont plus à risque de démence, et bien que je convienne que c’est une hypothèse logique de faire en sorte que les en-têtes en fassent partie, cela n’a pas été vraiment testé (car il est presque impossible de le tester). Cela étant dit, je ne dirai pas que les coups à la tête sont mauvais pour votre cerveau et, par conséquent, augmentent les risques. Cependant, tout comme avec d’autres maladies dégénératives, il est également vrai que les gens ne sont pas génétiquement conçus pour vivre 100 ans et que nous continuons à augmenter l’espérance de vie grâce à la science médicale, nous introduisons également des inconnues antérieures que le corps vomit. Nous ne pouvons pas légiférer pour tout cela et nous ne devrions pas non plus restreindre l’activité pour atténuer tous les résultats possibles. Pour une certaine perspective, le dernier article que j’ai lu à ce sujet disait que les anciens footballeurs professionnels étaient TROIS fois plus susceptibles de mourir de la maladie d’Alzheimer. Dans des écrits beaucoup plus petits, il a noté que 1% du groupe d’étude était affecté par rapport à 0,3% d’un groupe témoin.

D’un autre côté, environ 15 à 20% des objectifs proviennent des en-têtes. Il y a entre 10 et 20 croix dans la plupart des jeux (plus les coins). Les jeux d’attaque sont construits autour des croix. Le positionnement des défenseurs est construit autour des en-têtes. Diriger le ballon est un élément absolument essentiel des tactiques et des formations. Même dans le nouveau monde, où le tiki taka est roi, les principaux partisans du jeu de passes courtes utilisent une longue balle haute comme sortie. Le cap permet aux défenseurs de se tenir 5 mètres plus en avant et d’atténuer les joueurs rapides qui courent derrière. Je pense sincèrement que nous sous-estimons à quel point le cap est fondamental pour le football.

Pour être clair à nouveau, je ne dis pas qu’il n’y a pas de lien et je ne dis pas cela tout comme une ancienne moitié centrale dont le talent principal était le coup de tête donne un coup de pied de 40 mètres sur le terrain. Je soutiens la sécurisation du jeu et, par exemple, les règles de commotion cérébrale sont très sensées. Davantage peut et doit être fait pour protéger les joueurs des situations dangereuses. Cependant, ce qui semble être une mesure raisonnable et simple pour empêcher les gens de se diriger est facile à mettre en œuvre en 5-apart. C’est absolument gigantesque dans les 11 compétitifs. L’Écosse introduisant la suppression des en-têtes de la formation des moins de 12 ans va réduire notre capacité à jouer contre des nations qui n’ont pas de telles règles de nounou. La FIFA n’introduira jamais une telle règle; donc ne pas entraîner une partie clé du jeu nous mettra dans une position désavantageuse (ce qui n’est certainement pas quelque chose dont nous avons actuellement besoin).

Si nous essayons de réduire chaque risque de 1% de notre vie à 0,3%, nous ne quitterons pas beaucoup la maison dans ce nouveau monde courageux.

Alex, Ayr

… Ma tante a une démence précoce. Elle a 58 ans. Elle n’a jamais dirigé un ballon de football de sa vie.

Le football est un sport de contact qui fait plaisir à des millions de joueurs et à des milliards de spectateurs. Personne n’est obligé de jouer. Personne n’est obligé de diriger le ballon – Lineker a dit que si le ballon venait vers lui à hauteur de tête, il se déroberait. Pourtant, il n’était pas mal non?

Faire des règles pour s’adapter à la prochaine tendance se traduit par un gâchis comme la pagaille actuelle du hors-jeu / handball VAR. Et ensuite? Interdire le tacle et la course, car cela peut provoquer une arthrite précoce et des arthroplasties de la hanche / du genou et exercer une pression sur le NHS?

Quelqu’un a dit “c’est un jeu d’homme”. Bien que ce ne soit plus le cas, je pense que nous pouvons tous convenir que cela procure encore de l’excitation et de l’évasion à beaucoup de gens qui jouent et regardent. C’est un plaisir simple et facile de se laisser emporter par l’extase pure de tout cela. Tout ce que vous faites, veuillez cesser d’essayer de détruire le jeu.

Infractions de balle dans la tête? Vraiment? Je désespère.

Football – ce n’est pas gênant.

Bladey Mick

… Commentaires intéressants sur la façon de se diriger vers le football, mais je ne sais pas à quelles mesures Drew fait référence en rugby et en NFL. Dans les deux sports, il n’y a aucun effort pour réduire la probabilité de blessures à la tête, il n’y a que des mesures pour assurer un meilleur traitement qui sont un contrôle des commotions cérébrales et une période sur les lignes de côté si elles sont commises. Le football a également maintenant des contrôles de commotion cérébrale et serait donc globalement conforme à ces sports. L’autre chose à garder à l’esprit est qu’en rugby, les blessures à la tête sont causées par la collision de 2 têtes avec le poids de boules de bowling qui s’écrasent ensemble. Un ballon de football en comparaison représente moins de 10% de la masse d’une tête humaine et même en tenant compte de sa vitesse, la force de la balle «entrant en collision» avec une tête est une fraction de la force des collisions de tête en rugby.

Personnellement, je pense que l’interdiction de la tête aurait un impact négatif sur le jeu, en particulier cela augmenterait le fossé entre le haut et le bas de la ligue car la longue balle deviendrait redondante à moins que vos hommes de tête n’aient le plus de toucher. En tant que détenteur d’un abonnement de saison à Bournemouth, je peux dire avec une certaine certitude que je ne vois pas des gens comme Solanke abattre un ballon de 60 mètres d’épaule sous la pression d’une moitié centrale à distance compétente. Tout le monde devrait faire plus d’efforts pour jouer à l’arrière et au milieu de terrain, ce qui ne fera qu’amplifier la différence de qualité entre les équipes adverses, probablement dans la mesure où il n’y aurait pratiquement aucun résultat de choc au cours d’une saison.

Si les gens sont tellement préoccupés par l’impact des en-têtes, il existe sûrement d’autres solutions qui ne supposent pas de réinventer pratiquement le jeu. Pourquoi ne pas utiliser quelque chose de similaire à une casquette de mêlée comme de nombreux joueurs de rugby utilisent et Petr Cech a porté pendant de nombreuses années. Ceux-ci absorberaient la majeure partie de la force de la tête et viendraient avec le bonus supplémentaire de ne pas avoir à assister à la nouvelle coupe de cheveux de Pogba chaque semaine! Je suis sûr que les clubs accueilleraient favorablement l’opportunité d’avoir une nouvelle marchandise à vendre et probablement une autre opportunité de parrainage… Woodward trouverait le nouveau sponsor crâne de Man Utd en 5 minutes!

Mike (fracture du crâne et survivant d’une hémorragie cérébrale), Bournemouth

… Interdire les en-têtes reviendrait à demander à Shane Duffy de prendre sa retraite. La carrière de l’homme repose sur le fait de diriger le ballon aussi loin que possible.

Jack lynch cavan

… Juste un contre-titre / pas de titre pour améliorer le football ..

Manager de l’équipe U11

“Le grand défenseur à l’arrière ne peut plus être clair, les gars”

“Donnez un coup de pied à Jimmy, il est le gamin le plus rapide que nous ayons eu ..”

Donc, ça devient encore long pour le gamin rapide. Comme la plupart des enfants, le football semble maintenant ..

Vous n’aurez plus à être à 6 pieds .. si petit et rapide fera aussi ..

La charte du défenseur dit toujours: «Ne laissez pas le ballon rebondir». Cela ne signifie pas que vous DEVEZ laisser le ballon rebondir ou essayer de le virer / l’écraser clairement…

Et sûrement, comme tous les virages devront être «courts», ils ont juste des joueurs qui encombrent la zone des virages car ils ne peuvent plus la pomper dans la boîte (ou la traverser) ..?

On dirait que le football pour enfants devra vraiment avoir des changements de règles.

Les enfants de moins de 12 ans ne dirigent pas vraiment le ballon de toute façon dans mon expérience .. Est-ce que ça va vraiment aider la démence des footballeurs professionnels qui dirigeront toujours le ballon … toute leur carrière ??

Ou s’agit-il simplement d’une tentative symbolique de donner l’impression qu’ils font quelque chose pour aider? …

Al – Sceptique pour toujours malheureusement .. LFC (Manu TOUJOURS me concerne!)

… Probablement un courrier impopulaire ici mais je ne veux pas que les en-têtes soient bannis de notre jeu.

J’apprécie pleinement qu’il existe des risques pour la santé, mais ces risques se retrouvent partout dans le sport. Il y aura toujours des moyens de réduire les risques mais je pense que nous risquons de trop changer le jeu.

VAR dans mon esprit, couplé avec les récents changements de règles (le non-sens du handball en particulier), a été complètement chaotique. Il aurait dû être testé à fond avant d’être déployé au niveau élite, mais c’est un autre problème. Si vous ne voulez pas diriger un ballon ou que vous ne voulez pas que votre enfant joue, alors ne jouez pas – je ne veux pas être frappé au visage, donc je ne boxe pas!

Si l’entraînement à la base devait mettre l’accent sur l’utilisation de vos pieds et des en-têtes en dernier recours, alors le jeu pourrait évoluer lentement (il a déjà de toute façon, n’est-ce pas?), Mais des changements plus drastiques sont la dernière chose dont nous avons besoin.

Dave, Berkshire Spurs.

… Est-ce que tous ceux qui ont des idées sur la façon d ’« améliorer »le football peuvent juste se détacher et regarder un autre sport? S’il vous plaît? S’IL VOUS PLAÎT?!?!

Eddie, NI

…A dessiné – Bien dit, monsieur!

Un excellent e-mail. Brillamment décrit et couvert tous les points que j’ai écrits dans mon e-mail (rédigé). (Fuseaux horaires mis à part – en Oz).

Quoi qu’il en soit, des points brillants sur ce que la NFL et le rugby regardent et un autre grand point sur le fait que le changement de règle du gardien de but était un étrange mais nous nous sommes tous habitués.

Je dois ajouter que je suis un fan d’Arsenal qui a grandi en regardant les coins se précipiter sur la tête de Steve Bould qui l’a fait rebondir sur la tête de Tony Adam… qui a marqué. Mélangez-le avec Winterburn, Dixon et Keown et nous avons marqué une merde de buts de cette façon.

Je repense à ces objectifs maintenant (merci YouTube) et grimace quand je vois leurs expressions faciales quand leurs visages frappent la balle.

Peut-être que nous avons avancé. Les choses évoluent. Le football devrait aussi.

Juste une mise en garde: ne pas suggérer que le ballon doit être joué sur le sol tout le temps – Barca Foosball est nul)

Al, Arsenal, Sydney

Fans de pigeon

Cela fait un moment que je joue avec cette théorie, alors écoutez-moi si cela semble un peu fou.

En tant que fan de Liverpool…. ok je vais m’arrêter là.

Quelle a été votre réaction à ces mots?

Votre cœur a-t-il coulé, votre bile a-t-elle augmenté ou votre colère a-t-elle éclaté?

Très probablement parce que parfois cette phrase est suivie par quelque chose que vous, en tant que rival d’une autre équipe de football, n’aimez pas entendre et cela provoque une réaction en vous. Cette réaction vous fait vous sentir mal, nous n’aimons pas nous sentir mal donc nous blâmons la chose qui nous fait sentir mal.

Encore avec moi? Bon, vous savez déjà tout ça, je ne vous dis rien de nouveau pour le moment…

Ensuite, afin de ne pas se sentir mal à l’avenir, nous avons mis en place des mécanismes de défense pour éviter ce type de malaise et pour ce faire, nous généralisons généralement pour éviter ce type de malaise à nouveau. Par exemple, si quelqu’un dans une Audi nous coupe la porte pendant 3 Kms puis fait un zoom arrière, nous en déduirons que les pilotes Audi sont des muppets à éviter.

De même, dans le football, beaucoup de gens décident que les fans d’un club particulier sont une manière particulière, par exemple arrogant, intitulé, pleurnichard etc etc et attribuer ces caractéristiques à tous les fans de ce club particulier.

Il s’agit d’une erreur simple mais compréhensible de la forme, une mauvaise toute mauvaise.

Tiens bon, beaucoup de fans de Liverpool (Manu, Arsenal, Chelsea, etc.) disent et écrivent des choses stupides sur leurs clubs, pas seulement un ou deux.

C’est vrai, ces clubs ont d’énormes adeptes et voici la grande révélation….

Certains fans de football utilisent le football comme un moyen d’exprimer leurs propres problèmes.

Ok, ce n’était pas du tout une révélation, tout le monde le sait aussi.

Mais en réalité, cela signifie deux choses.

1. ce sur quoi ils se moquent n’a généralement rien à voir avec la question discutée principalement.

2. Les plus grandes équipes ont plus de fans, donc un certain nombre de leurs fans semblent idiots, mais c’est en fait probablement entièrement proportionnel.

Il n’y a pas d’instruments de notation pour l’enfance donnés aux enfants de 8 à 10 ans lorsqu’ils décident généralement quelle équipe de football ils soutiennent en mettant en évidence des caractéristiques spécifiques, puis en leur attribuant un club en fonction de celles-ci.

Ce serait assez idiot.

En fait, c’est tout à fait idiot, n’est-ce pas, c’est peut-être pourquoi nous l’aimons.

Surtout quand mon équipe de football est la plus grande que le monde ait jamais vue et que je n’ai rien d’autre à craindre en plus de regarder du bon football et d’écrire des courriels comme celui-ci.

Hourra!

Dave LFC

Doubler sur Henderson

Pour répondre aux deux gars qui écrivent la boîte aux lettres d’aujourd’hui pour défendre Jordan Henderson:

Honnêtement, peu importe qu’Henderson soit capitaine de Liverpool, ils sont actuellement la meilleure équipe d’Europe et sont bien meilleurs que Tottenham à la minute. Peu importe qu’il remporte des trophées et joue bien pour son club la plupart du temps.

Il ne s’agit pas non plus d’Henderson d’être un mauvais joueur – il ne l’est certainement pas – et vous ne pouvez pas blâmer son rythme de travail, ses efforts et son cœur. Il a été exceptionnel pour l’Angleterre lors de la Coupe du Monde par exemple, mais dès que nous nous sommes heurtés à une équipe de haut niveau, ses limites étaient assez claires.

Contre un côté plus petit et plus faible (comme ceux que vous mentionnez contre Winks qui brille!), Henderson a beaucoup de temps sur le ballon, et donc dans le système 3-5-2 utilisé par l’Angleterre dans les WC, il avait l’air excellent quand il pouvait choisir longtemps s’évanouit, comme il l’a fait à quelques reprises dans les qualifications aussi.

Cependant, face à la Croatie dans ce tournoi, il a été exposé en grande partie parce que A) sans faute de sa part, il était aux côtés de deux joueurs très attaquants à Alli et Lingard et n’a pas été aidé lorsque les milieux de terrain croates l’ont envahi et B) qu’il ne peut pas passer sortir des situations difficiles et ne peut pas prendre le ballon au demi-tour et le distribuer rapidement vers l’avant.

Par conséquent, si l’Angleterre se rend à un tournoi en attendant que Rice sélectionne la défense tandis qu’Henderson joue le métronome à côté de lui et Maddison / Mount / Grealish devant eux, cela ne fonctionnera pas du tout. Ce n’est pas la faute d’Henderson, juste que ses compétences ne sont pas du tout compatibles dans ce rôle.

Winks d’autre part a joué pour Tottenham contre Modric et Kroos en Ligue des champions et a fait ce travail de métronome à la perfection. Il a également fait de même dans la meilleure performance de l’Angleterre contre une grande équipe depuis quoi, en 2002, contre l’Espagne en octobre dernier.

Si Southgate trouve un moyen de faire cohabiter Winks et Henderson au milieu de l’Angleterre, Henderson fournissant l’énergie, la morsure et la conduite tandis que Winks continue de recycler la possession, ils peuvent gagner l’Euro 2020. Si Winks est laissé de côté, ils ont littéralement aucune chance car aucun autre joueur anglais en ce moment ne peut jouer ce rôle comme il le peut. Encore une fois, pas un coup sur Henderson – il a juste besoin d’être déployé dans un rôle correct qui convient à ses compétences.

Scott

Exaspération de l’expression

Après que Scotts ait commenté hier qu’Henderson n’avait pas la capacité sur le ballon au niveau international, il ne regarde pas le football. Le football international est de loin inférieur au football de haut niveau dans plusieurs ligues, et je soutiendrais probablement une équipe de haut niveau dans le championnat pour battre quelques équipes internationales.

Cela m’a fait penser à des expressions qui sont régulièrement utilisées dans le football et qui n’ont aucun sens ou simplement quand elles sont examinées sont simplement absurdes.

Un couple pour commencer, une séance de tirs au but est une loterie, eh bien je voudrais une chance 50/50 de gagner à la loterie, même un prix de base est plus élevé que ça.

Un gardien de but est un bon tireur de but, ils le sont sûrement tous ou pourquoi jouent-ils à un si haut niveau?

Gary en Allemagne

Le Barça est de retour

Je suis un fan de Barcelone vivant au Nigeria. Pendant deux ans, les fans du Barça ont eu droit à la version du football de Valverde. Certes, il a aidé à stabiliser l’équipe après le fiasco de Neymar, mais je sentais que l’équipe aurait pu faire plus et nous avons souvent été sauvés par l’éclat de Messi. Parfois, je saute de regarder certains matchs parce que j’avais peur de perdre 2 heures.

Setien n’était peut-être pas l’entraîneur recherché par les fans de Barcelone, mais il nous rend encore plus étourdis. Pour la première fois depuis très longtemps, j’attends activement le match ce week-end. L’entraîneur dit et fait toutes les bonnes choses et j’ai hâte de voir enfin Barcelone jouer un beau football.

Nelson, Lagos, Nigéria.

