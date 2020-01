Un joueur battant des records répond à l’intérêt de West Ham United – HITC

West Ham United a été lié à l’attaquant de Naples Dries Mertens.

Selon Fcinter1908.it, West Ham United est intéressé à signer Dries Mertens de Napoli dans la fenêtre de transfert de janvier.

Il a été rapporté que West Ham a fait une approche pour l’attaquant de 32 ans.

L’international belge a refusé les Hammers, bien que sa femme soit prête à se rendre à Londres, selon le rapport.

Compétition

West Ham n’est pas le seul club de la Premier League à être intéressé par la signature de Mertens de Napoli ce mois-ci.

Selon The Express, Arsenal et Manchester United se sont renseignés sur le Belge, qui est disponible pour 10 millions de livres sterling dans la fenêtre de transfert de janvier.

Joueur record

Mertens est l’un des meilleurs attaquants de Serie A et est une figure clé de l’équipe actuelle de Napoli.

Le Belge a dépassé le record de buts de Diego Maradona pour Naples en octobre après avoir marqué deux fois contre le RB Salzburg en Ligue des champions.

Statistiques

Jusqu’à présent cette saison, Mertens a effectué 10 départs et six apparitions de remplacement en Serie A pour Naples, marquant quatre buts et fournissant deux passes décisives, et il a également marqué cinq buts et fourni une aide en six matchs de Ligue des champions, selon Qui a marqué.