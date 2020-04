Un joueur “brillant” en demande serait prêt pour les pourparlers de Newcastle … seulement si Mike Ashley part – HITC

Lié avec Arsenal, Everton et West Ham United, Matty Longstaff est sans contrat à Newcastle United en juin.

Matty Longstaff n’a plus de contrat à Newcastle United fin juin, et il n’est pas surprenant que le milieu de terrain ait été lié à Arsenal, Everton et West Ham United.

En demande

Selon TEAMtalk, Arsenal, Everton et West Ham font partie des clubs intéressés à obtenir les services de Longstaff pendant le mercato d’été.

Prometteur

Compte tenu du talent et du potentiel du milieu de terrain et de son jeune âge de 20 ans, l’international anglais des moins de 20 ans serait une brillante signature à long terme pour n’importe quel club, d’autant plus qu’il ne coûterait pas cher en indemnité de développement.

Cependant, il est possible que Longstaff – décrit comme «brillant à l’entraînement» par son frère et coéquipier de Newcastle Sean Longstaff dans The Chronicle en octobre 2019 – puisse rester à St.James’s Park au-delà de l’été 2020.

Séjour Newcastle United?

Selon The Sun, le milieu de terrain est prêt à s’asseoir avec le club et à discuter d’un nouveau contact si Mike Ashley vend les Magpies comme prévu.

Le rapport du tabloïd britannique affirme qu’Ashley est sur le point de vendre Newcastle à un consortium dirigé par le Fonds d’investissement public saoudien.

Si le rachat se concrétise, alors, selon le rapport, Longstaff est prêt à discuter avec les nouveaux propriétaires potentiels et à «conclure un accord».

Statistiques

Longstaff a fait six départs et une apparition de remplacement en Premier League pour l’équipe de Steve Bruce jusqu’à présent cette saison, marquant deux buts dans le processus, selon WhoScored.

Le milieu de terrain a également effectué trois départs et une apparition de remplacement dans la FA Cup pour les Magpies jusqu’à présent cette campagne, marquant un but dans le processus, selon WhoScored.

La Premier League est actuellement suspendue en raison de la crise sanitaire mondiale.

Dans d’autres nouvelles, le rapport nomme un nouveau président potentiel de Newcastle United, ce qui a fait perdre à Mike Ashley 40 millions de livres sterling