Un joueur d’Arsenal de 70 000 £ par semaine admet avoir des difficultés – HITC

Kieran Tierney a rejoint Arsenal depuis Celtic à l’été 2019.

Le défenseur d’Arsenal, Kieran Tierney, a admis à SPORTbible que cela avait été difficile pour lui depuis son arrivée au club du Celtic.

L’arrière gauche a rejoint l’équipe d’Arsenal en Premier League prêté par le club écossais de Premiership Celtic à l’été 2019 pour des frais de transfert rapportés par Sky Sports à 25 millions de livres sterling.

On attendait beaucoup de l’international écossais à son arrivée à l’Emirates Stadium, mais le défenseur a eu des problèmes de blessures et n’a pas pu avoir un impact énorme.

Le joueur de 22 ans – qui gagne 70 000 £ par semaine de salaire, selon The Scottish Sun – a admis qu’il avait eu du mal à Arsenal en raison de ses problèmes de blessures.

Tierney a déclaré à SPORTbible, comme transcrit par The Scottish Sun: «Être blessé au début de ma carrière à Arsenal a été difficile. Mentalement, c’était probablement le moment le plus difficile de ma vie. »

L’arrière gauche a ajouté: «Regarder depuis la ligne de touche n’est jamais facile, mais vous devez en retirer tous les positifs que vous pouvez.

«Je vais regarder qui joue dans ma position, contre qui je jouerais et comment l’équipe joue. Quand je me réintègre dans les matchs d’entraînement, c’est comme une seconde nature et je sais comment l’équipe joue, comment ils veulent jouer et comment le manager veut faire ses choses.

“Ce n’est jamais idéal de rester assis à regarder de côté, mais je veux juste que l’équipe gagne et réussisse.”

Statistiques

Selon WhoScored, Tierney a fait quatre départs et une apparition de remplacement en Premier League pour Arsenal jusqu’à présent cette saison.

Le jeune a également fait quatre apparitions en Ligue Europa pour les Gunners cette campagne, fournissant deux passes décisives, selon WhoScored.

L’équipe de Mikel Arteta occupe actuellement le neuvième rang du classement avec 40 points en 28 matches, huit points derrière les leaders et son rival londonien Chelsea.

