Un joueur de 1,5 million de livres envoie un tweet après avoir quitté Rangers – HITC

Jeudi, Eduardo Herrera a officiellement quitté le club Ibrox des Glasgow Rangers.

Eduardo Herrera a réagi sur Twitter au départ des Rangers.

Le joueur de 31 ans a rejoint le Club Puebla au Mexique de façon permanente.

Herrera devait retourner chez les Rangers après l’expiration de son contrat de prêt avec Necaxa en décembre.

Il ne lui restait plus que six mois sur son contrat et la partie Ibrox a décidé de le vendre définitivement à Puebla.

Le tueur à gages mexicain, une signature de 1,5 million de livres sterling en 2017 [The Record], n’a pas fait une apparition senior pour les géants écossais depuis plus de deux ans.

Voici comment le joueur a réagi sur Twitter:

Herrera n’est pas une grande perte pour les Rangers.

Il semblait un peu plus sympathique que Carlos Pena, un autre flop mexicain qui a rejoint sous Pedro Caixinha en même temps, mais l’écriture était sur le mur depuis des années.

Avec Steven Gerrard offrant Alfredo Morelos et Jermain Defoe comme options frappantes, il n’y avait jamais de place pour Herrera qui, pour une raison quelconque, ne s’était tout simplement jamais installé à Glasgow.

Herrera, qui a neuf sélections pour son pays, n’a marqué qu’un seul but en Premiership en 19 matches, mais seulement deux d’entre eux commençaient les places.

