Un joueur de 20 ans remplace un joueur de 42 millions de livres sterling, la décision d’Arteta concernant un coéquipier cher – HITC

Arsenal est en action en Ligue Europa jeudi.

Arsenal est de retour jeudi soir face aux Olympiakos lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Les Gunners étant confrontés à un défi de taille pour terminer dans les quatre premiers du classement de la Premier League cette saison, la Ligue Europa leur offre une excellente chance de décrocher une place en Ligue des champions pour la campagne 2020-21.

Arsenal entamera le match jeudi soir à la suite d’une victoire 4-0 contre Newcastle United à domicile en Premier League.

Cependant, l’entraîneur-chef Mikel Arteta est susceptible d’apporter un certain nombre de changements à son équipe contre Olympiakos, et l’un d’entre eux sera au milieu de terrain.

Comme Mesut Ozil – qui a coûté à Arsenal 42,4 millions de livres sterling quand il l’a signé avec le Real Madrid à l’été 2013, comme l’a rapporté BBC Sport – n’ayant pas voyagé en Grèce pour des raisons personnelles, Joe Willock est susceptible de le remplacer dans l’équipe.

Le milieu de terrain de 20 ans a disputé six départs et 13 matches de remplacement en Premier League, et a marqué deux buts en six matches de Ligue Europa pour les Gunners jusqu’à présent cette saison, selon WhoScored.





Alexandre Lacazette – qui a rejoint les Gunners de Lyon à l’été 2017 pour des frais de transfert rapportés par BBC Sport d’une valeur de 46,5 millions de livres sterling – devrait également commencer, l’attaquant international français étant revenu à la notation contre Newcastle le week-end dernier. .

C’est ainsi qu’Arsenal devrait s’aligner jeudi:

