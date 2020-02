Un joueur de 24 millions de livres sterling admet que les fans de West Ham l’ont absolument étonné – HITC

Pablo Fornals, le recruteur estival de West Ham United, a marqué hier pour l’équipe de David Moyes à Anfield.

Pablo Fornals a admis sur le site officiel de West Ham United que les supporters du club l’avaient étonné cette saison.

Fornals a eu une période difficile récemment à West Ham, avec David Moyes apparemment en faveur d’autres options.

Cependant, le milieu de terrain offensif a été retiré du banc la nuit dernière et a marqué pour mettre West Ham devant Anfield.

Fornals a couru directement aux partisans des Hammers, qui ont été envoyés dans le délire.

Et la signature estivale de 24 millions de livres sterling (BBC Sport) indique que sa célébration était une façon de remercier les fans de West Ham pour leur soutien sur les réseaux sociaux.

«Quand j’ai marqué, je voulais aller voir nos fans. Chaque jour, ils me soutiennent », a déclaré Fornals.

«Ils veulent que je joue toujours et je veux rembourser cela avec des buts et de bonnes performances. C’est ainsi que je peux dire «Merci». C’est incroyable de regarder mes réseaux sociaux et de voir comment les fans me soutiennent.

«Merci à tous nos supporters qui ne se sont jamais arrêtés. Nous en avons besoin à chaque fois et c’est à cause d’eux que nous croyons. »

Le but de Fornals a fait peur à Liverpool hier soir, mais West Ham n’a finalement pas pu tenir le coup.

Les Hammers ont été défaits par deux buts en retard, alors que Liverpool est venu par derrière pour sceller la victoire.

Les Fornals ont peut-être fait assez pour prouver à Moyes qu’il devrait commencer.

West Ham a d’énormes matchs à venir alors qu’il cherche à survivre en Premier League, et la créativité de Fornals pourrait être la clé pour eux s’il peut trouver la forme.

