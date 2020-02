Un joueur de 26 ans que Leeds a vendu le mois dernier marque 38 minutes après ses débuts – HITC

Pawel Cibicki semble pouvoir profiter d’une carrière réussie après Leeds United.

Pawel Cibicki a été l’une des nombreuses expériences ratées de Leeds United à l’été 2017.

Lors du premier mercato de Victor Orta en tant que directeur du football, les Blancs ont recruté près de 20 joueurs.

Beaucoup d’entre eux ont été signés spécifiquement pour les moins de 23 ans, mais un certain nombre ont également été rédigés pour le patron de Leeds, Thomas Christiansen.

À 1,5 million de livres sterling [The Yorkshire Evening Post], Cibicki n’était pas bon marché non plus, mais United l’a vendu en janvier après deux ans et demi dans les livres du club anglais et il semble qu’il s’en tirera beaucoup mieux pour son nouveau club qu’il ne l’a fait à Elland Road .

Leeds a vendu le jeune joueur suédois – qui a réussi 620 minutes de football pour les Blancs dans toutes les compétitions – à la tenue polonaise Pogon Szczecin le mois dernier.

L’attaquant de 26 ans est entré en jeu à la mi-temps lors du voyage de Pogon à Wisla Plock dimanche, alors que les visiteurs menaient 2-0.

Mais 45 minutes plus tard, l’équipe de Cibicki a renversé la vapeur pour l’emporter 3-2 – et c’est l’ancien joueur de Leeds qui a marqué un vainqueur à la 83e minute à ses débuts.

Il n’était joueur de Pogon que depuis 38 minutes au moment de son but et il espère que cela donnera le ton pour un passage réussi en Pologne.

Avec un but, il a déjà plus de succès là-bas qu’il ne l’était dans le West Yorkshire.

