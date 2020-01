Un joueur de 3 millions de livres piégé par le patron du Celtic la semaine dernière veut imiter Yaya Touré – HITC

L’Ivoirien n’avait pas joué pour le Celtic 15 mois avant sa sortie d’hiver la semaine dernière.

Le milieu de terrain appartenant à des Celtes, Eboué Kouassi, espère pouvoir imiter un certain Yaya Touré.

Le flop Hoops a été prêté à Genk la semaine dernière et la tenue belge a la possibilité de signer à titre permanent l’Ivoirien cet été.

Kouassi, qui a coûté au Celtic quelque 3 millions de livres sterling en 2017 [Scottish Sun], n’avait pas joué pour les géants écossais depuis 15 mois.

C’était une combinaison d’une grave blessure au genou et les Bhoys bénéficiant de milieux de terrain supérieurs, comme Scott Brown, Olivier Ntcham, Callum McGregor et maintenant la nouvelle recrue Ismaila Soro.

Le joueur de 22 ans n’a réussi que 12 apparitions en Premiership sous Brendan Rodgers – qui l’a signé de Krasnodar – et aucune pour Neil Lennon.

Le premier club européen de Toure a été la partie belge Beveren, et Kouassi utilise le cheminement de carrière de son collègue milieu de terrain ivoirien après avoir quitté cette équipe comme exemple de ce qui est possible.

Il a déclaré à The Record: «Je travaille dur pour me remettre en forme et c’est un grand nouveau défi pour moi. Mon héros a toujours été Yaya Touré. Il a passé quelques années en Belgique et regarde où il a fini. Voilà ma motivation ici. “

Il convient de garder à l’esprit que Rodgers a dit un jour via le Scottish Sun que Kouassi serait le remplaçant à long terme de Brown chez Celtic. Si vous avez un manager du calibre de Rodgers qui vous fait ce genre de compliment, alors vous allez évidemment être un bon talent.

Les choses n’ont pas fonctionné à Glasgow mais, s’il peut rester en forme, ce serait bien de voir le milieu de terrain combatif poursuivre sa meilleure carrière.

Dans d’autres nouvelles, l’alerte de l’ailier celtique Mohamed Elyounoussi pour les Rangers