Un joueur de basket du Real Madrid teste positif pour le Coronavirus, le club annule toutes les séances d’entraînement

Le Real Madrid ne s’est pas entraîné ce jeudi après qu’un de ses joueurs de basket-ball ait été testé positif au Coronavirus. Les équipes de basket-ball et de football utilisent les mêmes installations à Valdebebas et le club a décidé de mettre tous leurs joueurs en quarantaine lorsqu’ils étaient prêts à commencer la séance d’entraînement d’aujourd’hui.

La Liga et l’UEFA devraient prendre une décision concernant l’avenir de la Ligue des champions et de la compétition espagnole aujourd’hui et il semble assez clair que les deux compétitions seront reportées jusqu’à nouvel ordre.

À l’heure actuelle, Los Blancos devraient affronter Eibar à huis clos ce vendredi, mais c’était avant que l’épidémie massive ne se produise en Espagne au début de la semaine. Ce n’est qu’une question de temps avant que l’UEFA et la Liga décident d’annuler leurs compétitions, comme d’autres événements majeurs tels que la NBA, l’Euroligue ou le MotoGP l’ont déjà fait.

Restez à l’écoute pour plus de nouvelles sur l’avenir de la saison de football actuelle 2019-2020.