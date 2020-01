Un joueur de Chelsea de 110 000 £ par semaine arrive pour Aston Villa Medical, il a fait des promesses – HITC

Aston Villa aurait signé Danny Drinkwater.

Selon le Daily Telegraph, le milieu de terrain de Chelsea Danny Drinkwater est au terrain d’entraînement d’Aston Villa pour subir un examen médical avec le club.

On prétend que Villa a décidé de signer Drinkwater en prêt pour le reste de la saison, ayant vu son prêt à Burnley se terminer tôt.

Le joueur de 29 ans a subi des problèmes hors du terrain cette saison, mais il aurait promis à Villa qu’il travaillerait aussi dur que possible pour aider Villa.

Dean Smith voulait de l’expérience en Premier League de son côté, et Drinkwater aidera à combler le vide laissé par le milieu de terrain blessé John McGinn.

De plus, il est à noter que Chelsea a assoupli ses demandes de laisser Drinkwater disparaître, ce qui signifie que Villa ne paie pas la totalité de son salaire de 110 000 £ par semaine pendant son séjour à Villa Park.

Drinkwater était un élément clé de l’équipe victorieuse de Leicester en 2016, mais le déménagement à Chelsea ne s’est pas aussi bien passé que pour le partenaire de milieu de terrain N’Golo Kante.

Drinkwater n’a joué que 23 fois pour Chelsea, puis seulement deux fois pour Burnley, ce qui signifie qu’il a à peine joué depuis qu’il a quitté Leicester pour Stamford Bridge en 2017.

Villa doit maintenant espérer qu’il pourra retrouver sa meilleure forme, d’autant plus que son déménagement de Chelsea signifie maintenant que Villa s’est retirée de la course pour atterrir Olivier Giroud et Michy Batshuayi.