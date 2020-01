Un joueur de Liverpool fait son entrée – HITC

Takumi Minamino n’a pas fait ses débuts en Premier League pour Liverpool.

Takumi Minamino a admis sur le site officiel de Liverpool qu’il n’était pas satisfait de la façon dont il a joué jeudi soir.

L’international japonais a fait ses débuts en Premier League pour les Reds lors de la victoire 2-1 à Wolverhampton Wanderers.

Lorsque Sadio Mane est parti au bout de 33 minutes, c’est Minamino que le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a remplacé.

Mais le joueur de 25 ans n’a pas connu une brillante première heure de football en Premier League, du mal à entrer dans le match.

Cependant, Minamino, qui a rejoint Salzbourg, admet qu’il cherche désespérément à regagner la confiance que le manager allemand lui a témoignée.

Il a déclaré au site Web de Liverpool: «Je ressens la confiance du manager en moi, donc je veux vraiment le rembourser. Personnellement, je ne suis pas satisfait de ma propre performance [at Wolves], donc je veux répondre aux attentes des personnes qui me soutiennent. »

Minamino a connu un début de vie lent à Anfield mais, encore une fois, il n’a joué que les deux matchs.

Ses débuts contre Everton en FA Cup n’étaient pas non plus très prometteurs, mais c’est un joueur très talentueux et il sera indéniablement une bonne signature de Klopp.

Après tout, Liverpool a payé un peu plus de 7 millions de livres sterling pour le signer [Independent], une bonne affaire de nos jours, et les fans devraient toujours se sentir très excités à son sujet.