Un joueur de Watford parle de la pression et non du football | Premier League

Le football est la chose la plus importante de la vie. Avec cette phrase reconnue, on pourrait résumer les pensées de Troy Deeney, un joueur de Watford, une équipe qui occupe la dernière place du tableau de la Premier League of England.

L'attaquant de 31 ans a scellé la victoire importante de son équipe 2-0 contre Manchester United dimanche, ce qui pourrait signifier une renaissance des frelons dans leur combat pour ne pas descendre, car ils ont atteint 12 points et voient la possibilité de Sauvez la saison.

Après avoir remporté la deuxième victoire de la saison, Deeney s’est entretenu avec le journaliste de «Sky Sports» de la victoire de Watford et de la pression qu’il pourrait subir de la situation de l’équipe.

La réponse de l'attaquant a été exemplaire, émouvante et sage, puisque Deeney a répondu à ce que c'était vraiment d'être sous pression, loin du football, le sentiment d'être pressé.

«La pression est de voir ma mère avec trois emplois pour arriver à l'heure à Noël. C'est le football », a répondu le joueur.