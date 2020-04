Un joueur “donc, si bon” aurait des discussions sur le déménagement de Liverpool – HITC

L’ailier de Chelsea Willian serait recherché par Liverpool.

Selon Sport, Liverpool est intéressé par la signature du milieu de terrain attaquant de Chelsea Willian dans la fenêtre de transfert d’été.

Willian n’a plus de contrat à Chelsea à la fin de la saison et deviendra agent libre cet été.

Le rapport dans la publication espagnole a affirmé que l’international brésilien, qui peut également jouer le rôle d’ailier, négocie avec Liverpool dans des «conditions très favorables».

Bonne signature pour Liverpool?

On ne sait pas quand la fenêtre de transfert d’été s’ouvrira au milieu de la crise sanitaire actuelle, mais il ne fait aucun doute que Willian serait une brillante signature pour Liverpool sur un transfert gratuit.

Le joueur de 31 ans connaît la Premier League à fond, marque des buts, crée des chances, et il y a beaucoup plus à venir du Brésilien, qui est «tellement, tellement bon» quand «il met le ballon à ses pieds», selon la légende de Newcastle United et le spécialiste de la BBC Alan Shearer (cliquez ici pour en savoir plus).

Certes, Liverpool a une très bonne unité offensive, mais comme tous les meilleurs clubs, ils devraient chercher à améliorer leur équipe.

Dans d’autres nouvelles, Rapport: 34 fois champions de la ligue planifiant un double raid à Tottenham, deux joueurs ciblés