Un joueur prévient que cela pourrait se produire pour Liverpool et Leeds United – HITC

Liverpool est leader de la Premier League, tandis que Leeds United et West Bromwich Albion visent une promotion du Championnat.

Le défenseur du comté de Derby, Curtis Davies, a déclaré qu’il serait difficile pour Liverpool, Leeds United et West Bromwich Albion si la saison était annulée, comme cité dans The Derby Telegraph.

Davies a fait ces commentaires à la suite d’une nouvelle déclaration des autorités du football au sujet de la campagne 2019-2020 actuellement suspendue.

Incertitude

Le football en Angleterre a été suspendu jusqu’au 30 avril au moins en raison de la pandémie de santé mondiale.

Le pays étant actuellement bloqué, il est difficile de voir la saison reprendre au début du mois de mai, surtout si les joueurs ne peuvent pas s’entraîner le mois prochain.

Nouvelle déclaration

Vendredi, la Premier League, l’EFL et l’Association des footballeurs professionnels ont annoncé dans un communiqué que les matchs ne se joueront que lorsque la sécurité et les conditions le permettront, comme indiqué sur BBC Sport.

Le communiqué ajoute que de nouvelles réunions auront lieu la semaine prochaine et que des décisions difficiles devront être prises pour contrer l’impact financier que la situation actuelle a sur le football en Angleterre.

Solution difficile

Davies a déclaré que la saison ne pouvait tout simplement pas être annulée, car cela ne serait pas juste pour Liverpool, Leeds United et West Brom.

Cependant, le défenseur du Derby a ajouté que l’annulation de la saison est certainement une option.

Alors que Liverpool est sur le point de remporter le titre de Premier League cette saison, Leeds et West Brom sont respectivement premier et deuxième au classement du championnat.

Le Derby Telegraph cite Davies comme disant: «Annulant la saison, ce n’est certainement pas hors de la table. Tout le monde a ri et a plaisanté quand il est apparu pour la première fois que le coronavirus essayait de refuser à Liverpool d’obtenir le titre. Imaginez être un joueur de Liverpool. Je connais la santé de chacun et le bien-être des fans et tout est beaucoup plus important que le football.

“Mais imaginez être un joueur de cette équipe quand vous avez travaillé si dur toute la saison. Vous avez été la meilleure équipe de Premier League de tous les temps en ce qui concerne la façon dont vous avez joué, les points que vous avez obtenus et la position dans laquelle vous vous êtes trouvé. Et ensuite, qu’il vous soit retiré parce que ce virus fait des ravages serait fou.

“Mais, écoutez, si le gouvernement le conseille et que l’EFL et la Premier League disent que nous n’allons pas terminer notre saison. Ensuite, nous devons le prendre sur le menton et recommencer l’année prochaine.

«Mais il y a certaines équipes comme nous qui ne sont pas en si bonne position que, si la saison se termine maintenant, cela ne nous affectera pas beaucoup plus que nos propriétaires ne recevront pas d’argent pour les quatre ou cinq matchs à domicile que nous ont encore.

«Mais Leeds et West Brom et ces équipes, en particulier West Brom qui ont essayé les joueurs et les salaires cette année dans l’espoir de remonter. Ensuite, vous dites que vous devez attendre une autre année en payant ces salaires pour essayer de sortir de la division. Ça va être difficile à prendre aussi financièrement. “

Dans d’autres nouvelles, “Sur l’équilibre”: Carragher choisit l’homme de Sheffield United sur la superstar de Liverpool