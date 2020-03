Un joueur que Sunderland aurait tenté de signer pourrait revenir contre eux samedi – HITC

Est-ce que Phil Parkinson verra l’échec de Sunderland à signer Gary Madine après le choc de la Ligue 1 samedi avec Blackpool à Bloomfield Road?

L’attaquant de Blackpool, Gary Madine, est “désespéré” de jouer contre Sunderland ce week-end, selon le journal The Gazette, peu de temps après que Phil Parkinson ait tenté et échoué de l’emmener au Stadium of Light.

Dans un univers alternatif, un avant-centre expérimenté serait peut-être en compétition pour une place dans le onze de départ des Black Cats alors qu’ils cherchent à remettre leur promotion de la Ligue 1 sur la bonne voie à Bloomfield Road samedi.

Mais Madine porte peut-être la chemise orange emblématique de Blackpool à la place, ayant choisi de démarrer sa carrière dans le Nord-Ouest plutôt que de retourner dans le Nord-Est.

Le Northern Echo a rapporté en janvier que Sunderland était désireux de prendre le jeune de 29 ans né à Gateshead après sa libération par Cardiff City. Phil Parkinson connaît certainement bien Madine, qualifiant un attaquant qui a aidé Bolton à remporter la promotion du troisième niveau en 2017 d’un talent «exceptionnel».

Tout accord était susceptible de diviser les supporters, étant donné l’adoration très publique de Madine pour un certain club vêtu de noir et blanc à quelques kilomètres de la route de Wearside.

Et tandis que Parkinson a finalement évité une signature qui risquait d’aliéner de nombreuses personnes sur les terrasses de Sunderland, Madine est sur le point de s’impliquer dans deux jours contre le club qui aurait pu le prendre il y a quelques semaines à peine.

«Il y a une chance avec Gary. Il se sent un peu mieux et avec lui étant un Geordie et ceci étant Sunderland, je suis sûr qu’il fera tout ce qu’il peut pour faire partie du match samedi », a déclaré le nouvel entraîneur de Blackpool, Neil Critchley.

“Je sais qu’il va désespérément s’impliquer.”

Sunderland a plutôt signé Kyle Lafferty et, comme Madine, il a marqué deux buts en championnat depuis janvier.

Dans d’autres nouvelles, Simeone suggère qu’Atleti ne pourrait pas dépasser la star de Liverpool, fait valoir les tactiques de Klopp