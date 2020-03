Un joueur qui a coûté 8 millions de livres à la Villa prévoit de rejoindre ses rivaux de Premier League – HITC

Tom Heaton a rejoint Aston Villa de Burnley l’été dernier.

Le gardien de but d’Aston Villa, Tom Heaton, dit qu’il prévoit de rester dans le football après sa retraite et envisage un futur rôle d’entraîneur à Burnley, rapporte inews.

Heaton a rejoint Villa de Burnley l’été dernier pour 8 millions de livres sterling.

Le joueur de 33 ans a commencé la campagne en tant que numéro un du club, mais une blessure au ligament du genou en janvier a mis fin prématurément à sa saison.

S’adressant aux journalistes, Heaton admet qu’il veut rester dans le football après sa retraite et prépare un avenir avec l’ancien club Burnley.

«Je pense que rester dans le football, j’espère que ce sera cinq ou six ans plus tard, mais je pense qu’il serait difficile de s’en éloigner. Le coaching et la gestion ou quelque chose dans ce sens serait formidable », a-t-il déclaré.

«J’ai un lien avec le club de football (à Burnley) et si c’est à l’intérieur et aux alentours à l’avenir, ce serait fantastique. On ne sait jamais mais c’est quelque chose qui m’attirerait massivement. »

Heaton a fait plus de 200 apparitions pour Burnley en six ans au club.

Il a quitté les Clarets pour rejoindre Villa avec l’international anglais Nick Pope et Joe Hart les deux autres options de gardien de but à Turf Moor.

L’avenir immédiat de Heaton à Villa peut dépendre de leur classement dans la ligue.

L’équipe de Dean Smith est actuellement 19e au classement de Premier League. Le virus Covid-19, cependant, a provoqué une suspension du football jusqu’à l’été.

Dans d’autres nouvelles, Arsenal aurait voulu qu’un “grand joueur” soit soutenu pour Liverpool après un snob