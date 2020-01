Un jour, Xavi entraînera Barcelone, déclare Josep Maria Bartomeu

Josep Maria Bartomeu dit que Xavi prendra certainement le relais en tant que manager de Barcelone un jour. Le président de Barcelone a accordé une interview à Sport et a discuté de la récente location de cadres de Barcelone, ainsi que de l’avenir de Xavi Hernandez et du club.

«La porte est ouverte à de nombreux entraîneurs, mais nous avons maintenant un manager, Quique Setien. Il a signé pour deux ans et demi et j’ai expliqué la clause de rupture en 2021 en raison des élections. Si un nouveau président veut changer de directeur, il le peut.

”Mais, clairement, Xavi sera un jour l’entraîneur du Barça, je n’en doute pas. Il est très capable, c’est une personne qui comprend parfaitement notre football, il est extrêmement désireux de le faire et un jour il le fera. Mais maintenant c’est Quique Setien et je pense et j’espère que ça va vraiment bien parce qu’il est arrivé plein de motivation et il a dit qu’il suivrait notre philosophie et notre style de jeu.

C’est agréable d’entendre que Bartomeu et Xavi étaient clairement sur la même longueur d’onde. Xavi gérer Barcelone à un moment donné est passionnant et devrait être fait avec tact et patience.