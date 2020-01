Un journaliste de haut niveau affirme que les négociations «désorganisées» ont coûté deux signatures à Manchester United

Le grand journaliste David Ornstein a révélé que Manchester United avait raté deux cibles d’attaquant en raison de négociations «désorganisées».

Les Red Devils cherchent désespérément un attaquant pour couvrir le blessé Marcus Rashford avant la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier vendredi.

Et Ornstein affirme que United faisait partie d’un certain nombre de clubs en compétition pour la signature de l’international français des moins de 21 ans de Red Bull Leipzig, Jean-Kévin Augustin, mais a raté l’équipe du championnat Leeds United, qui a signé l’attaquant en prêt jusqu’à la fin de la saison. .

«Manchester United était enthousiaste, mais le message très clair que j’ai reçu était qu’ils… étaient trop réactifs à ce sujet, alors que Leeds était proactif… Manchester United est venu à la table bien trop tard et de manière beaucoup trop désorganisée», a révélé Ornstein dans l’Ornstein d’aujourd’hui. et un podcast Chapman pour The Athletic.

Ornstein et l’intervieweur Match of the Day, Mark Chapman, ne pouvaient guère contenir leur perplexité face aux transactions de transfert de United pendant le podcast, ce dernier se référant ce mois-ci à la “fenêtre de transfert de création de United-as-you-you-go-along”.

La perte d’Augustin a suivi un schéma presque identique au transfert proposé de Wissam Ben Yedder de Séville cet été, note Ornstein. Dans ce cas, United a été piqué au poste par l’AS Monaco, qui a signé le joueur de 29 ans pour 33,6 millions de livres sterling. Ben Yedder a depuis marqué 14 buts en 19 matches de Ligue 1 pour Les Rouges et Blancs.

“ C’était similaire à la situation avec Wissam Ben Yedder cet été, que Manchester United a évidemment perdu Romelu Lukaku à l’Inter Milan – ou l’a laissé partir – et a eu l’occasion de faire venir Ben Yedder de Séville et il a fini par aller à Monaco »rappelle Ornstein. “C’est un autre exemple d’affaires qui pourrait être fait, mais pas fait.”

United a également manqué récemment la signature de la starlette norvégienne de 19 ans, Erling Braut Haaland, qui était disponible pour 16,8 millions de livres sterling auprès de Red Bull Salzburg. Malgré une histoire de jeu et de solides liens familiaux avec le manager de Manchester United, Olé Gunnar Solskjaer et son agent, les négociateurs de United, Ed Woodward et Matt Judge, n’ont pas réussi à convaincre Haaland de venir à Old Trafford, qui a plutôt choisi de rejoindre le Borussia Dortmund. Le joueur a déjà marqué cinq buts en seulement deux matches de remplacement pour la Bundesliga.

Le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes étant la seule possibilité réaliste d’une signature de United alors que nous entrons dans les quatre derniers jours de la fenêtre de transfert, la révélation d’Ornstein jette encore plus de lumière sur les performances farfelues et humiliantes des négociateurs incompétents de Manchester United.