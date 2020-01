Un journaliste explique pourquoi Man Utd devrait signer un objectif de 40 millions de livres sterling

Date de publication: dimanche 19 janvier 2020 12:27

Manchester United ont été invités à signer Boubakary Soumare car son style de jeu «démodé» conviendrait à la Premier League.

United chercherait à augmenter son milieu de terrain ce mois-ci en raison de blessures graves à Paul Pogba et Scott McTominay.

Bruno Fernandes, du Sporting Lisbon, a déjà été étroitement lié au déménagement à Old Trafford, mais des rapports récents suggèrent que Le milieu de terrain lillois Soumare est également sur le radar du club.

Il a été affirmé que United se bat avec Chelsea pour signer le Français de 20 ans, qui devrait se décider entre les deux d’ici la fin janvier.

S’adressant au podcast Transfer Talk de Sky Sports, Jonathan Johnson d’ESPN a expliqué pourquoi Soumare serait un bon ajout à la Premier League.

“La principale raison pour laquelle Boubakary Soumare est des clubs intéressants, pas seulement en Premier League, est le fait qu’il se comporte bien en Ligue 1 – traditionnellement connu comme un endroit où vous pouvez trouver de bons jeunes talents abordables”, a déclaré le journaliste.

«Des joueurs comme Manchester United et Chelsea pourraient ajouter de la valeur. La chose qui aide beaucoup avec Soumare, c’est qu’il joue dans une position assez démodée.

“Le milieu défensif n’est pas une de ces positions où trop de joueurs à travers l’Europe se distinguent, et pour cette raison, il a réussi à se démarquer.”

Johnson a également déclaré que, bien que Soumare ne soit pas connu pour sa menace de but, le Français le rattrape par ses capacités physiques et techniques.

“Je l’ai vu parler de lui comme ajoutant peut-être des prouesses offensives à une équipe – je ne le vois pas comme ce genre de joueur, je ne pense pas qu’il ait cette créativité ou une menace de but”, a déclaré le journaliste.

«Il est étonnamment technique et est un bon passeur du ballon. Il est également physique et reste coincé, ce qui entraîne de temps en temps des cartons jaunes et rouges.

«C’est quelqu’un qui ajouterait beaucoup de courage au milieu de terrain d’un club, c’est pourquoi vous avez ces clubs après lui. L’idée qu’il est un milieu de terrain profond n’est pas correcte. Il est plutôt un milieu de terrain défensif. “