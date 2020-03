Un journaliste révèle comment la saison peut reprendre à temps pour que Liverpool gagne la ligue

Date de publication: vendredi 13 mars 2020 7:31

La saison de Premier League pourrait devoir reprendre à huis clos pour que Liverpool soit sacré champion, selon un journaliste.

Toute action de haut vol, EFL et WSL en Angleterre a été annulée jusqu’au 3 avril en raison de l’épidémie du coronavirus, ce qui suscite des inquiétudes quant à la fin de la saison.

Les fans de Liverpool ont particulièrement des raisons de s’inquiéter, étant donné qu’une possibilité est que le titre de champion ne sera pas attribué si la saison n’est pas terminée, malgré le fait que les Reds détiennent une avance de 25 points en haut du tableau.

Cependant, un journaliste a révélé des nouvelles rassurantes pour les Reds, en suggérant comment ils pourraient encore mettre la main sur le trophée de Premier League si l’action reprend le mois prochain.

Selon le David Maddock du Mirror, une réunion a eu lieu avec les 20 clubs de Premier League, un accord général étant intervenu pour que la saison puisse reprendre à partir du 3 avril.

Cela permettrait à la saison de se terminer fin mai, mais nécessiterait la mise au rebut de la FA Cup, de la Ligue des champions et de la Ligue Europa afin d’éviter une accumulation de matches.

Les jeux devront peut-être se dérouler à huis clos pour que l’action reprenne si tôt, mais Maddock maintient qu’il est possible que tous les critères soient remplis pour que la saison soit terminée – ce qui serait une bonne nouvelle pour Liverpool alors qu’ils se rapprochent d’une première ligue titre de l’ère de la Premier League.

Le patron des Reds, Jurgen Klopp, a récemment répondu à la décision de reporter l’action de la Premier League, insistant sur le fait que c’était pour le mieux de la société.

“D’abord et avant tout, nous devons tous faire tout notre possible pour nous protéger les uns les autres”, a-t-il déclaré. «Dans la société, je veux dire. Cela devrait être le cas tout le temps dans la vie, mais en ce moment je pense que cela compte plus que jamais.

«J’ai déjà dit que le football semble toujours la chose la plus importante parmi les moins importantes. Aujourd’hui, le football et les matchs de football ne sont vraiment pas importants du tout.

«Bien sûr, nous ne voulons pas jouer devant un stade vide et nous ne voulons pas que des matchs ou des compétitions soient suspendus, mais si cela aide une personne à rester en bonne santé – une seule – nous le faisons sans poser de questions.

«Si c’est un choix entre le football et le bien de la société en général, ce n’est pas un concours. Vraiment, ce n’est pas le cas. “

Lisez sa déclaration complète ici.