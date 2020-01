Un journaliste révèle l’échec stupéfiant de Man Utd contre Augustin, le nouveau garçon de Leeds

Date de publication: Mardi 28 janvier 2020 9:11

Manchester United a vu une tentative de signature de la 11e heure pour signer Jean-Kevin Augustin sous le nez de Leeds United, selon un rapport publié mardi.

Les espoirs de la promotion du championnat ont annoncé la capture de l’attaquant français du Red Bull Leipzig lundi matin, la capture d’Augustin – qui pourrait devenir un contrat permanent de 19,7 M £ en été – un coup d’État significatif pour Marcelo Bielsa.

Les supporters de Leeds espèrent que l’arrivée d’Augustin à Elland Road donnera à Leeds l’impulsion dont ils ont besoin pour franchir la ligne de promotion cette saison après 15 ans de marasme, avec Bielsa a parlé chaleureusement des qualités de l’attaquant lors de sa conférence de presse lundi midi.

«Il est un avant-centre du mouvement, de la mobilité. Il est impliqué dans le jeu combiné de l’équipe. Et il a beaucoup de présence dans la boîte et il va être utile pour les besoins que nous avons », a expliqué Bielsa.

Aujourd’hui, Augustin semble sur le point de se rendre encore plus populaire parmi les fidèles de Leeds après que The Athletic’s David Ornstein, une source fiable en matière de transferts, a affirmé mardi matin que l’attaquant avait rejeté une approche tardive de son rival de Roses, Manchester United, pour obtenir sa signature.

Expliquant leur échec, Ornstein a tweeté: “Man Utd a fait une demande tardive pour Augustin mais Leeds est trop avancé / impressionnant.”

Man Utd a fait une demande tardive pour Augustin mais le mouvement de Leeds est trop avancé / impressionnant.

– David Ornstein (@David_Ornstein) 28 janvier 2020

La nouvelle de l’échec des Red Devils à atterrir Augustin sera un nouveau coup dur pour Ole Gunnar Solskjaer, qui cherche désespérément à recruter un nouvel attaquant après avoir perdu Marcus Rashford pendant une longue période.

L’attaquant de 22 ans fait face à au moins six semaines en marge, avec Solskjaer confirme l’étendue de la blessure après la défaite 2-0 de Premier League dimanche à Liverpool.

Ils auraient parcouru le marché pour un remplaçant, probablement prêté, avec des liens vers Edison Cavani et Krzysztof Piatek ont ​​jusqu’ici dessiné des blancs.

On pense qu’ils jouent tard pour Augustin dimanche après-midi, mais cette étape, l’attaquant avait déjà embarqué sur un vol pour Leeds et subissait des contrôles médicaux avant la confirmation de son accord de prêt lundi matin.

S’adressant à LUTV, l’ancien prêteur de l’AS Monaco a expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre Leeds United.

“Tout d’abord pour l’entraîneur et c’est un club historique en Angleterre”, a-t-il déclaré.

«Il a un grand objectif cette saison de revenir en Premier League. Je sais que cela fait 16 ans qu’ils n’étaient pas en Premier League, alors bien sûr, le projet m’excitait déjà. Je sais que c’est un grand club en Angleterre, il y a beaucoup de fans à chaque match et ils veulent retourner en Premier League. “

Ce n’est pas seulement le club lui-même qui a attiré l’attention d’Augustin, il est aussi un fan de l’entraîneur-chef Bielsa.

Il a dit: «Tout le monde le connaît dans le monde du football, c’est un vrai grand tacticien. Je n’ai pas eu à penser longtemps quand Leeds a voulu de moi et qu’il voulait que je vienne.

«Je suis vraiment heureux d’être ici aujourd’hui. J’espère apporter ma qualité à l’équipe. C’est un projet passionnant pour les joueurs, pour la ville et pour les fans. Je vais apporter mon football pendant que j’apprends avec lui et aider l’équipe en faisant ça.

«J’ai joué dans différentes ligues et je n’ai jamais été en Angleterre. Je sais, que ce soit en Championnat ou en Premier League, je voulais venir ici et jouer ici. Je vais faire tout ce que je peux pour aider l’équipe à revenir en Premier League. »