Un médecin de la FIFA a assuré que le football ne reviendrait qu’en septembre »

Mardi 28 avril 2020

La priorité de l’organisme le plus élevé du football est de garantir la santé des joueurs, de l’équipe technique, des officiels et des supporters, et de prévenir les épidémies qui pourraient aggraver la crise mondiale actuelle. Les experts en charge ont souligné que le «sport roi» n’était pas très hygiénique.

Depuis la FIFA, hier (27-04), il a été annoncé de prévoir une certaine souplesse même lors des changements de règles pour garantir la santé des joueurs. Aujourd’hui, la commission médicale de l’organisme ne recommande pas de commencer le football pendant l’été européen (juillet, juin et août), comme le testent certaines ligues du vieux continent.

Michel D’Hooghe, président du groupe d’experts de la santé susmentionné, a indiqué qu’il fallait «avoir plus de patience» quant au retour des compétitions. “Le football n’est pas très hygiénique et est un bon moyen de propager le virus”, a expliqué le chef de la commission médicale.

D’Hooghe a critiqué la pratique de cracher au milieu d’un match et a recommandé que «lorsque nous reviendrons au football, je pense que nous devrions l’éviter autant que possible. Vous pouvez peut-être montrer un carton jaune. ”

Lors de la conversation qu’il a eue avec le réseau Sky Sport en Angleterre, le médecin belge a déclaré que “le monde n’est pas prêt pour le retour du football de compétition”.

“J’espère que cela pourra changer rapidement, mais nous avons besoin de plus de patience”, a déclaré D’Hooghe, qui était président de la Fédération royale de football de Belgique. “C’est la situation la plus dramatique que nous ayons connue depuis la Seconde Guerre mondiale”, a comparé le spécialiste.

“Nous devons être réalistes, le football n’est possible que si le contact est à nouveau possible”, a expliqué Michel D´Hooghe lors de l’entretien.