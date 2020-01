BIRKENHEAD, ANGLETERRE – 26 JANVIER: Un plan large de Prenton Park lors du match de quatrième tour de la FA Cup entre Tranmere Rovers et Manchester United à Prenton Park le 26 janvier 2020 à Birkenhead, en Angleterre. (Photo de John Peters / Manchester United via .)

Les fans de Tranmere Rovers ont réagi sur Twitter après leur humble défaite en FA Cup face à Manchester United à Prenton Park.

«Un meilleur que l’année dernière»

Manchester United a marqué cinq fois lors d’une performance effrénée au premier semestre pour donner le ton à Prenton Park.

Harry Maguire a ouvert le score sur dix minutes avec une finition emphatique de 20 yards; grâce aux buts de Diogo Dalot et Jesse Lingard, les Red Devils avaient une bonne avance après seulement 16 minutes.

Phil Jones et Anthony Martial étaient également sur la cible en première mi-temps avant que l’adolescent Mason Greenwood ne marque depuis le point de penalty après la pause,

Prenton Park n’a été confirmé comme hôte de Manchester United qu’au cinquième tour après une victoire en prolongation contre Watford jeudi soir.

Le calendrier chargé de la Ligue 1 des Blancs, ainsi que l’accueil de l’équipe féminine de Liverpool, ont conduit à des conditions difficiles à Birkenhead.

Une bande sur la ligne de touche devant les abris s’est avérée être une zone déloyale; le terrain est apparu comme une forme mixte de sable, de boue et d’herbe.

Malgré les mauvaises conditions sur le terrain et un score difficile à avaler, les fans de Rovers ont eu beaucoup de raisons de féliciter leur équipe.

Voici ce que Tranmere Rovers avait à dire sur Twitter à plein temps.

Je me fiche du score. Bravo les garçons et bravo tout le monde @TranmereRovers J’adore mon équipe. #SWA

Défaite 6-0. Un meilleur que l’an dernier, je suppose! United nous a punis. Clinique. Nous ne jouerons personne comme ça pour le reste de la saison. Nous devons prendre confiance dans la course à la coupe, investir judicieusement, rester debout et continuer à avancer. # TRFC #SWA #FACup pic.twitter.com/IYRMUl4WOa

Eh bien, ne peut pas être trop éviscéré à ce sujet. Brillant du jeu Kop all, nous ne serons jamais comme eux. Montez les blancs et baisez la première ligue. #SWA

Ce n’était pas le résultat que nous voulions, mais c’était absolument incroyable de voir @ LukeShaw23 courir d’un côté du terrain à l’autre pour donner à l’un des supporters des Tranmere Rovers son maillot de match! #MUFC #TRAMUN #facup #SWA #TRFC @TranmereRovers

Chaque fan de TRANMERE devrait être fier aujourd’hui de chanter à la dernière seconde… Et plus longtemps !!!! #TEQUILA!!! #SWA

Nous avons joué nos chaussettes juste surpassé par une bien meilleure équipe #SWA #ROVERS

Continué à jouer jusqu’au coup de sifflet final, les fans chantaient et ne laissaient jamais le score les faire baisser. Au moins, nous avons tout donné #SWA

Un test très difficile aujourd’hui. Grand effort et superbe des fans 👏🏻

Je pense que nous avons donné à @ManUtd le meilleur moment de la saison 😂

Il est temps de compter l’argent. En avant et (espérons-le) vers le haut. #swa #tranmere #TRAMUN 🐶

Donc, le soleil se couche à PP sur une autre course de coupe de filage d’argent, le temps de s’arrêter, de faire couler du sang et de rester dans @SkyBetLeagueOne nos fans ne méritent rien de moins, aucune honte aujourd’hui et c’est super de regarder quelques super compétences pic #SWA pic. twitter.com/h8RH48kRCB

On ne pouvait jamais dire qui avait perdu 6-0. Quel club #SWA #TRFC pic.twitter.com/pRrsjv0923

