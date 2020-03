Un membre du CIO annonce que les Jeux olympiques seront reportés, les finales des compétitions interclubs de l’UEFA également reportées

D’après les nouveaux rapports, il semble que les Jeux olympiques soient de plus en plus susceptibles d’être reportés. Dick Pound, membre du Comité International Vétéran Olympique, a déclaré que les jeux vont certainement être reportés en raison de la pandémie de COVID-19 (USA Today):

Sur la base des informations dont dispose le CIO, un report a été décidé. Les paramètres à venir n’ont pas été déterminés, mais les Jeux ne commenceront pas le 24 juillet, à ma connaissance.

La pression monte à travers le monde en raison du fait que l’épidémie de COVID a considérablement entravé les campagnes de qualification et les régiments d’entraînement pour les équipes et les athlètes se préparant pour les jeux. Du point de vue footballistique, l’équipe allemande masculine s’est déjà qualifiée lors des Championnats d’Europe U-21, mais pas les femmes. L’idée avait été vantée de pouvoir éventuellement amener Thomas Muller et / ou Mats Hummels avec l’équipe masculine, mais il reste à voir dans quelle mesure cette possibilité serait réaliste.

Le comité olympique doit officiellement prendre une décision avant le 24 mai, car il doit donner un préavis d’au moins 60 jours sur ce qu’il prévoit de faire. Ce serait la première fois que les jeux sont reportés en dehors de la guerre. L’équipe canadienne avait déjà annoncé au cours de la fin de semaine qu’elle n’enverrait pas ses athlètes si les Jeux n’étaient pas reportés, et d’autres pays ont manifesté leur soutien à cette décision dans un acte de solidarité; Australie, Allemagne, Norvège et Brésil inclus.

Pound, un Canadien lui-même, a déclaré que les décisions à venir se dérouleront en différentes étapes afin de couvrir toutes les parties mobiles associées à la reprogrammation de tous les événements:

Cela viendra par étapes. Nous allons reporter cela et commencer à traiter toutes les ramifications de ce mouvement, qui sont immenses.

L’idée d’annuler complètement les jeux a été rapidement rejetée, une décision qui a été approuvée à juste titre par les responsables japonais, en premier lieu le Premier ministre Shinzo Abe.

L’UEFA reporte la finale des compétitions interclubs

L’UEFA a décidé aujourd’hui de reporter les finales de la Ligue des champions féminine, de la Ligue des champions masculine et de la Ligue Europa. À ce stade, aucune décision n’a encore été prise quant à la date exacte de ces finales, mais elles étaient toutes initialement prévues fin mai (UEFA.com). La décision dépendra probablement du moment où les saisons nationales pourront reprendre et se terminer, car c’est la priorité absolue une fois que les matchs pourront être rejoués.