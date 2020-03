Un message accablant de Mourinho à Fred quelques jours avant la révélation de la hache Man Utd

Date de publication: dimanche 8 mars 2020 12:40

Jose Mourinho a adressé un message accablant au milieu de terrain de Manchester United Fred quelques jours avant qu’il ne soit limogé par les Red Devils, selon un rapport.

Mourinho a déménagé à Old Trafford avant la campagne 2016/17 et a d’abord été impressionné en remportant la Coupe Carabao et la Ligue Europa lors de sa première saison.

Cependant, les relations avec ses joueurs ont rapidement empiré et le Portugais a été limogé en décembre 2018 après une défaite 3-1 contre Liverpool à Anfield.

Ancien milieu de terrain uni Henrikh Mkhitaryan a révélé comment il avait eu une conversation animée avec Mourinho et selon The Telegraph, Fred a connu une expérience similaire.

Le journal indique qu’après avoir été remplacé par Marcus Rashford 57 minutes après la défaite 2-1 des Red Devils en Ligue des champions contre Valence, Mourinho a entraîné Fred sur le côté après le match et lui a parlé.

Le manager aurait déclaré: “Vos jours dans ce club sont comptés.”

Mourinho a ensuite été limogé une semaine plus tard, avec Ole Gunnar Solskjaer amené comme son remplaçant.

Fred a été amené à Old Trafford pour 52 millions de livres du Shakhtar Donetsk, mais le service de recrutement de United n’a fait que poursuivre l’accord en raison de l’échec à trouver une alternative.

Le Brésilien a lutté sous Mourinho mais est devenu l’un des joueurs clés de Solskjaer, notamment en marquant deux fois lors de la victoire 5-0 en Ligue Europa contre le Club de Bruges le mois dernier.

Mourinho, quant à lui, est sous pression à Tottenham après un match nul 1-1 avec Burnley samedi, a disputé cinq matchs sans victoire, dont quatre défaites.

La prochaine étape pour les Spurs est un affrontement crucial de la Ligue des Champions lors des 16 derniers matches retour avec le RB Leipzig en Allemagne, dans lequel l’équipe de Mourinho marque un but plus bas.

S’exprimant après le match nul avec Burnley, Mourinho a fait part de ses frustrations face à Tanguy Ndombele, le record du club des Spurs.

Le Français n’a pas été à la hauteur de son prix cette saison et a été remplacé à la mi-temps chez Turf Moor.

