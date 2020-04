“Un moyen d’être plus proche”

L ‘Assocalciatori voulait consacrer une réflexion sur l’utilisation des réseaux sociaux par les footballeurs en ce moment de rupture forcée, qui devient un moyen de se tenir en compagnie de nombreux fans et aussi une opportunité de découvrir le côté plus personnel et “humain” de de nombreux champions.

Voici la pensée répandue parAIC à propos de:

La relation des footballeurs avec les médias sociaux est un sujet d’intérêt pour des millions de fans depuis quelques années. Suivre les footballeurs sur Instagram est devenu la nouvelle frontière du fan. Dans ce conteneur, l’utilisateur retrouve toutes les curiosités qui, il y a une dizaine d’années, faisaient l’objet de simples fantasmes. On en savait peu. Les seules sources d’information étaient les journaux, les téléviseurs, les sites Web d’entreprises.

Aujourd’hui, le footballeur est un véritable “média” qui peut gérer son image en toute autonomie via un smartphone.

Que trouvons-nous sur les réseaux sociaux des footballeurs en période de quarantaine?

Il y a ceux qui n’ont pas pu rejoindre la famille, ceux qui s’entraînent seuls à la maison ou dans l’allée juste à l’extérieur, ceux qui se consacrent à d’autres passions. Musique et cuisine, par exemple.

Il y a ceux qui publient des photos dans la famille, ayant la possibilité de vivre “H24” comme jamais auparavant.

Il y a ceux qui s’engagent, et ils sont nombreux, à aider les hôpitaux, les médecins et les infirmières qui se consacrent corps et âme à la cause.

Il y a aussi ceux qui, surtout au début, ont invité à éteindre la télévision en réduisant (ou en exorcisant?) La peur liée à l’instant.

Il y a ceux qui publient des photos nostalgiques de l’été 2019, quand tout était “normal”.

Au cours du dernier mois, il n’y a pas d’Instagram direct de footballeurs et d’anciens footballeurs en compagnie d’un collègue ou d’un ami: la vraie simulation de la table du bar et du restaurant. Une sorte d’appel vidéo public, pour être en compagnie et en profiter pour parler aussi de football.

L’un des leaders de cette nouvelle tendance est certainement Bobo Vieri qui, en fin de soirée, invite ses compagnons directs et amis. On parle de football, de vie, de souvenirs. Son désir de partager approche un public ayant le même besoin et nous nous retrouvons donc, sur 30 mille, à écouter l’agréable conversation de Vieri avec Adani, Di Biagio, Luiz Nazario da Lima mieux connu sous le nom de Ronaldo, le phénomène. Anecdotes, récits de prouesses épiques sur et en dehors du pitch float. Et puis des blagues, des rires. Et pourtant le football, le terrain, l’herbe. Parce que le partage d’un vestiaire reste vivant à jamais dans la mémoire et certaines histoires sont si lucides et détaillées qu’elles semblent être hier, pas vingt ans plus tôt.

Les chats sont gratuits, profondément normaux, comme les appels vidéo qui nous concernent tous depuis le début de l’urgence. Un moyen, peut-être, de se sentir plus proche et uni à une époque qui sera racontée dans les livres d’histoire.

Les joueurs de football et de football sont probablement plus que vous ne le pensiez. Ils sont une référence importante même en dehors du terrain, même lorsque le ballon cesse de rouler sur l’herbe. Ils peuvent être d’importants vecteurs d’espoir, nous tenir compagnie et faire en sorte que ce moment semble un peu moins mauvais.