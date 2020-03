Un nouveau candidat au PL émerge dans la course pour l’ex-star de Liverpool Coutinho

Date de publication: Mardi 31 mars 2020 9:46

Le nom surprise de Leicester City a été cité comme un atterrissage potentiel pour Philippe Coutinho la saison prochaine, selon les médias espagnols.

Le Brésilien, 27, est actuellement prêté au Bayern Munich par le club parent de Barcelone, mais les géants bavarois semblent peu susceptibles de rendre le mouvement permanent à la fin de son sort temporaire en Bundesliga.

L’ancien favori des Reds – qui a récemment admis sa décision de carrière d’abandonner Anfield pour le Camp Nou était une erreur – fait désormais face à un avenir incertain.

Barcelone serait ouvert à une vente potentiellement déficitaire après que Coutinho ait eu du mal à apporter la forme qu’il a montrée en Premier League à LaLiga sur une base cohérente.

Une multitude de suspects habituels ont été liés à cette décision, Manchester United, Liverpool, Tottenham et Chelsea ayant tous été vérifiés par différents rapports au cours des derniers mois.

Cependant, le dernier rapport de la publication espagnole Sport révèle qu’un changement de choc vers le stade King Power pourrait être envisagé, mais dans une autre capacité de prêt.

Le média affirme que les Foxes ont “manifesté leur désir” de ramener le Brésilien sur les côtes anglaises, bien qu’ils admettent que l’accord serait difficile à conclure même s’il s’agissait d’un accord de prêt.

L’accord a cependant ses mérites, Leicester semble susceptible de sécuriser le football de la Ligue des champions si la saison en cours se termine après la fin de la pandémie de coronavirus.

Les Foxes détiennent actuellement cinq, huit et 12 points d’avance sur Chelsea, Manchester United et Tottenham respectivement, et avec les Wolves et Sheffield Utd toujours dans le mélange, la capacité de Leicester à offrir le football en Ligue des champions peut être quelque chose que leurs rivaux financièrement supérieurs ne peuvent égaler.

Le deuxième avantage que détient Leicester réside dans la forme de son manager, Brendan Rodgers, qui a amené Coutinho à Anfield en 2013 et revitalisé sa carrière après un passage difficile avec l’Inter Milan en Serie A.

Malgré les points positifs, l’aspect financier d’un tel accord serait impossible à ignorer et il semble peu probable qu’un transfert de prêt à Leicester ne soit pas susceptible de se produire sans que Barcelone subventionne une bonne partie de son salaire de 240000 £ par semaine.

