Un nouveau visage est apparu dans la formation de Boca: Sebastián Pérez a rejoint

Après être passé Barcelone d’Equateur, Sebastián Pérez il est retourné en Argentine et a rejoint le Formation Boca sous le commandement de Miguel Ángel Russo. Le dépliant a quitté le club équatorien pour une défaut de salaire et obtenu une autorisation pour retourner à Boca et s’entraîner avec la première équipe.

Barcelone de Guayaquil a changé de direction en janvier et le nouveau président a compris l’inconfort du joueur de football, il n’a donc pas empêché Perez de retourner au Xeneize et de commencer son installation.

La vérité est que l’ancien Atlético Nacional, qui a toujours un contrat à Boca jusqu’en 2021, ne peut pas jouer les matchs de Super League, Coupe d’Argentine et Copa Libertadores. Il ne peut être pris en compte qu’à partir de l’année du début d’une nouvelle saison.

Après la première formation, Pérez a pris des photos avec les fans et a exprimé ses sentiments à propos de son retour à Boca: “Comment je me sens de retourner à Boca? Excellent, heureux. Je me sentais très à l’aise avec le groupe et le DT”, a-t-il déclaré. en dialogue avec Olé.

Pour sa part, Reste à définir si Boca engagera une action en justice contre Barcelone de l’Équateur pour rupture du contrat colombien. La vérité est que la direction du Xeneize prendra soin du salaire du joueur, même si son contrat avec le club équatorien se termine en juin 2020.