Un objectif celtique à long terme de 10 millions de livres sterling dit qu’il est un garçon Bhoy – HITC

Le défenseur lié au Celtic était une histoire avec le club Parkhead.

Scott McKenna a révélé à The Scotsman qu’il avait grandi en tant que partisan celtique.

Les Hoops ont été étroitement liés à une décision prise par le défenseur de 23 ans ces dernières années.

L’été dernier, Celtic aurait eu une offre de 5 millions de livres sterling repoussée, Aberdeen tenant 10 millions de livres sterling [The Scottish Sun].

Et à l’été 2018, Brendan Rodgers n’a pas réussi à l’amener à Parkhead à cette occasion aussi [BBC Sport].

Il a déclaré à The Scotsman: «Mon père était un détenteur de téléscripteur de la saison celtique. Je suis allé à quelques matchs du Celtic au moment où ils se débrouillaient bien en Europe.

«Je me souviens d’avoir été là quand Alan Thompson a marqué contre Barcelone. J’aimais aller à un match en milieu de semaine à Parkhead sous les lumières. »

McKenna se heurte à ses anciens prétendants dimanche, mais, malgré son affection pour les Bhoys, le grand défenseur central a révélé que le sentiment «sortait de la fenêtre» quand il leur faisait face avec les Dons.

Il a ajouté: «Bien sûr, lorsque vous jouez contre le Celtic pour Aberdeen, je veux qu’Aberdeen gagne.

«Lorsque vous devenez un professionnel et que c’est votre travail, soutenir Celtic sort par la fenêtre. Vous jouez pour Aberdeen et vous voulez le meilleur pour Aberdeen. »

Il semble peu probable que Celtic revienne pour McKenna une troisième fois, surtout si l’on en croit les chiffres.

Mais ils n’ont pas vraiment besoin de lui non plus. Neil Lennon a des options de défenseur central en bonne santé sous la forme de Kristoffer Ajer, Christopher Jullien et Jozo Simunovic et la réalité est que McKenna n’entrerait probablement même pas dans son premier XI.

