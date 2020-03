Un objectif de 12 buts annoncé révèle son amour pour Newcastle, idolâtre Shearer – HITC

Le Premier ministre Leauge Newcastle United aurait voulu donner à Adam Armstrong une deuxième chance après sa superbe course au championnat avec Blackburn Rovers.

L’attaquant de Blackburn Adam Armstrong a réitéré son amour pour le club d’enfance de Newcastle United au milieu de spéculations le liant à un retour choc à St James’s Park.

À l’été 2018, un jeune né à Chapel House a vu son rêve de toute une vie s’écrouler. Rafa Benitez a à peine donné un coup de pied de colère, Armstrong a été vendu à Blackburn dans le cadre d’un contrat de 3 millions de livres sterling, mettant ainsi fin à tout espoir qu’il avait de s’établir comme un véritable héros de terrasse à St James’s Park.

Mais, avec Armstrong sous la forme de sa vie quatre ans plus tard, la spéculation suggère qu’un deuxième sort sur Tyneside pourrait être sur les cartes.

Lancs Live rapporte que Newcastle est intéressé à signer à nouveau l’attaquant à talons après avoir trouvé le filet 12 fois dans toutes les compétitions pour les espoirs de barrage du championnat.

Et avec Armstrong rappelant à tout le monde son amour pour un certain club en noir et blanc, il pourrait trouver un retour émotionnel presque impossible à refuser.

“Newcastle, je viens d’être”, a déclaré le jeune homme de 23 ans, interrogé sur son premier amour. «Toute ma famille était fan de Newcastle, donc je n’allais jamais être fan de Sunderland.

“(Mon héros) était évidemment (Alan) Shearer grandissant, mais quand Shearer a pris sa retraite, j’ai commencé à regarder vers Rooney et Aguero.”

Étant donné que Newcastle a marqué le moins de buts en Premier League avec Steve Bruce, à égalité avec le bas du classement de Norwich City, vous pouvez voir pourquoi la surabondance soudaine de buts d’Armstrong n’est pas passée inaperçue sur Tyneside.

