Un objectif défensif d’Arsenal de classe mondiale pourrait être disponible pour seulement 20 millions de livres sterling – HITC

L’arsenal de Mikel Arteta a été lié à Samuel Umtiti – si les Gunners peuvent combattre la compétition, il pourrait être disponible pour aussi peu que 20 millions de livres sterling.

Arsenal a été lié à une décision du défenseur français Samuel Umtiti au milieu d’un rapport d’El Desmarque suggérant que Barcelone est ouvert aux offres pour lui.

Le défenseur central de 26 ans n’a pas réussi à obtenir de nombreux matchs à son actif pour le Barça cette saison, démarrant seulement quatre matchs de Liga et faisant sept apparitions dans toutes les compétitions (Transfermarkt).

Umtiti a subi quelques problèmes de blessure ce trimestre, tandis que Gerard Pique et Clément Lenglet ont émergé en tant que partenaire privilégié du défenseur central Ernesto Valverde.

El Desmarque a rapporté que le Barça voulait qu’un accord soit conclu dès que possible, et les Gunners pourraient être confrontés à la concurrence de Tottenham Hotspur et Manchester United, rivaux de Premier League, pour sa signature.

Le contrat d’Umtiti à Barcelone court jusqu’en 2023, mais il a été signalé que les Blaugrana ne cherchaient pas à le prix d’un déménagement, et il pourrait être disponible pour aussi peu que 20 millions de livres sterling.

La défense d’Arsenal a fait l’objet d’un examen minutieux cette saison, en particulier au poste de défenseur central, David Luiz, Sokratis, Rob Holding, Calum Chambers et Shkodran Mustafi jouant tous le rôle de ce mandat – à des degrés divers de succès.

Bien qu’il semble vouloir être déchargé, la signature de 21 millions de livres sterling est toujours un joueur de haut calibre, avec 105 apparitions pour Barcelone, 170 pour Lyon, 31 sélections pour la France et une multitude de trophées dont la Coupe du monde et deux titres de La Liga.

Dans la perspective de la finale de la Coupe du monde 2018, l’entraîneur-chef des Bleus Didier Deschamps a été cité par ESPN comme disant à propos d’Umtiti: «Certains joueurs ne sont pas matures à 30 ans, certains sont matures à 20 ans – et il appartient à cette dernière catégorie.

«Il mérite tous les éloges. Il a la force de caractère et la force de personnalité dont vous avez besoin. »

