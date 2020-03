Un objectif “incroyable” des Rangers pourrait avoir joué le dernier match pour le club, admet son coéquipier – HITC

Le Tchèque était lié à un transfert avec les Ibrox Glasgow Rangers plus tôt cette saison.

Autant que certains fans des Rangers pourraient ne pas l’admettre, mais ils auront besoin d’un nouveau gardien de but cet été.

Allan McGregor est une figure très populaire parmi les fidèles Ibrox, mais il a eu 38 ans en janvier et tôt ou tard le Gers va devoir signer un remplaçant à long terme.

Wes Foderingham a exprimé son désir de quitter les Rangers à l’expiration de son contrat cet été, ce qui ajoute à la nécessité de signer un nouveau tireur.

Et un certain Vaclav Hladky pourrait-il redevenir une cible?

Les Rangers étaient liés à un déménagement pour la star de St Mirren en décembre [The Scottish Sun] mais rien ne s’est produit en ce qui concerne un déménagement en janvier.

Hladky est disponible gratuitement cet été et son coéquipier, Sam Foley, reconnaît qu’il craint que le tchèque “incroyable” n’ait déjà joué son dernier match, le football écossais étant suspendu dans un avenir prévisible.

Voici ce que Foley a dit via Four Four Two: «De toute évidence, la situation est totalement sans précédent. Nous ne reviendrons peut-être pas avant que des gars comme Vaclav soient hors contrat, ce qui est inquiétant.

«Il a eu une saison incroyable et c’est un gardien de but incroyable. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il finira par jouer à un niveau beaucoup plus élevé que la Premiership écossaise. C’est juste une question de temps.”

Hladky est définitivement de qualité Premiership, d’où la raison pour laquelle Steven Gerrard serait un fan en premier lieu, mais il y a une différence entre le standard de haut vol et le fait d’être assez bon pour remplacer McGregor à long terme.

Dans d’autres nouvelles, Reported Arsenal et Leicester ciblent Adama Traoré