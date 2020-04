Un par club de Premier League: les joueurs avec des plans de transfert dans le doute …

Le coronavirus provoque le chaos dans le monde du football, avec les clubs repensent leur recrutement en raison du krach financier. Voici un joueur de chaque club de Premier League dont les plans pourraient changer…

Arsenal: Pierre-Emerick Aubameyang

L’avant-centre était en excellente position cet été et ses espoirs de passer à de meilleures choses ne sont certainement pas terminés. On dit que Barcelone est toujours vif, mais on dit qu’il est plus vif sur Lautaro Martinez de l’Inter Milan. Ailleurs, il semble peu probable que de nombreux autres prétendants soient prêts à répondre à la valorisation d’Arsenal de 50 millions de livres sterling pour un attaquant qui est à un an de l’agence libre. Plutôt que de déménager cet été, Aubameyang pourrait choisir de résilier son contrat et d’avoir son choix de clubs dans un an.

Aston Villa: Jack Grealish

Le skipper de Villa serait presque certainement resté en Premier League si Villa devait être reléguée, mais jusqu’à ce que nous ayons une idée plus claire de la façon dont l’enfer des autorités prévoit de conclure cette saison, il est possible qu’ils bénéficient d’un sursis. Si le club de la ville natale de Grealish reste dans l’élite, il y a moins de motivation pour que le joueur de 24 ans passe à autre chose. Après ses bouffonneries récentes, certains de ses prétendants pourraient être moins enclins à dépenser une somme énorme pour Grealish si cela devenait un tronçon dans le nouveau climat financier.

Bournemouth: Ryan Fraser

Le chaos actuel a peut-être rendu service à Fraser. L’ailier est hors contrat cet été, mais sa forme cette saison signifie qu’il aurait presque certainement eu moins d’options qu’il n’aurait pu le prévoir quand il avait hâte, il y a un an, de travailler en agence libre. Où la plupart des six grands regardaient Fraser l’été dernier, la plupart des prétendants récemment liés entrent dans la catégorie ci-dessous. Mais même avec les clubs riches plus à court d’argent, cela pourrait forcer des goûts de Chelsea, Arsenal et Spurs à prendre un botté de dégagement sur Fraser retrouvant la forme qui l’a fait il y a 12 mois l’un des acteurs les plus créatifs d’Europe.

Brighton: Lewis Dunk

Le sentiment autour du meilleur joueur de Brighton était que cet été serait son meilleur coup d’un grand coup. Leicester était enthousiaste l’an dernier – ils ont encore besoin d’un défenseur central – tandis que les deux tiers des six grands pourraient faire pire que de renforcer leurs rangs défensifs avec la signature de l’international anglais. Il semblait peu probable que Brighton se tienne sur leur chemin s’ils recevaient un prix équitable, mais les chances qu’ils obtiennent cela ont probablement diminué. Si Dunk est obligé d’attendre une autre année, le fait qu’il se rapproche de son 30e anniversaire le rendra beaucoup moins attrayant.

Burnley: Nick Pope

Ayant gardé plus de draps propres que n’importe quel gardien de la Premier League, le gardien de but anglais a été lié à Tottenham mais Avertissement de Daniel Levy cette semaine suggère que leurs plans de recrutement sont dans le chaos. Le pape aurait également été le principal candidat de Chelsea pour remplacer Kepa. Mais…

Plus grand nombre de buts encaissés hors des sentiers battus en Premier League cette saison:

❍ 8 – Jordan Pickford

❍ 7 – Nick Pope

❍ 6 – Kepa Arrizabalaga

❍ 6 – Martin Dubravka

❍ 5 – Ederson #AskSquawka https://t.co/pRigrObVmU

– Squawka Football (@Squawka) 14 mars 2020

Chelsea: Kepa Arrizabalaga

Il ne fait aucun doute que Frank Lampard voulait changer de gardien cet été, même si ceux au-dessus du manager de la hiérarchie de Chelsea étaient plus enclins à laisser leur plus gros investissement plus de temps pour s’épanouir en Premier League. Kepa était lié au Real Madrid, qui aurait pu faire appel au gardien le plus cher du monde comme voie d’évasion, mais le Real a des priorités bien plus importantes et il n’y a certainement pas de file d’attente pour le gardien espagnol. Puisqu’il y a peu de chance que quelqu’un d’autre donne à Chelsea même la moitié de son argent, Lampard sera presque certainement dit de persister avec Kepa avec peut-être le compromis de recruter un niveau de soutien plus élevé pour pousser leur numéro 1.

Palais de cristal: Wilfried Zaha

L’ailier était dévasté de ne pas avoir fait son grand pas l’été dernier, mais il s’est finalement replié en vue de revoir cette année. Mais la pandémie est arrivée au pire moment possible pour Zaha. Les goûts d’Arsenal, Everton et Chelsea n’étaient pas disposés à égaler l’évaluation de Palace l’année dernière quand ils étaient à ras bord. Ils ne se sentiront certainement pas moins économes cet été, d’autant plus que Zaha aura 28 ans avant le début de l’année et qu’il reste encore trois saisons sur son contrat avec Palace.

Everton: Moise Kean

L’attaquant italien a fait un cauchemar depuis qu’il a rejoint les Toffees l’été dernier. Son père a appelé ça «une erreur» et tandis que Kean ripostait à son vieil homme, il aurait eu du mal à affirmer qu’il n’avait pas de point valable. L’hypothèse était que Kean reviendrait en Italie, mais les clubs de Serie A n’étaient pas à égalité avant que le coronavirus ne s’installe. Avec Carlo Ancelotti maintenant en charge, Kean peut être plus disposé à rester et à essayer à nouveau.

19 & 23 – #OnThisDay en 2019, Moise Kean (19 ans et 23 jours) est devenu le 2ème plus jeune buteur de #Italy après Bruno Nicolè en 1958 – il est également le 1er joueur né en 2000 à marquer pour l’Azzurri. Wonderkid, # 23mars pic.twitter.com/f9JOrkCNDC

– OptaPaolo (@OptaPaolo) 23 mars 2020

Leicester: Ben Chilwell

La position des Foxes sur Chilwell est similaire à celle qui les a vus récolter le meilleur dollar pour Harry Maguire: ils préféreraient garder le défenseur anglais, mais si quelqu’un est prêt à payer de l’argent stupide, alors ils empocheront volontiers la manne. Leicester est en meilleure forme financière que de nombreux clubs et ils n’auront pas à vendre pour surmonter la crise du COVID-19. Les chances qu’ils reçoivent une offre qu’ils ne peuvent refuser, de Chelsea ou de Manchester City, semblent désormais bien plus éloignées.

Liverpool: Dejan Lovren

Les Reds auraient abandonné tous leurs plans de recrutement cet été, y compris les pourparlers de renouvellement de contrat, jusqu’à ce qu’ils obtiennent une certaine clarté sur l’apparence du paysage post-apocalyptique. C’est une mauvaise nouvelle pour tous les supporters de Liverpool impatients de voir Timo Werner à Anfield la saison prochaine. Les Reds espéraient également recruter un défenseur central cet été afin que Lovren puisse faire la sortie qu’il voulait l’année dernière, mais il se pourrait bien que Jurgen Klopp décide à nouveau de garder le Croate comme quatrième choix pour la dernière année de son contrat. Georginio Wijnaldum est dans une position similaire à Lovren, mais il semble plus probable que le milieu de terrain néerlandais obtienne une prolongation malgré tout.

Manchester City: Leroy Sane

La prudence de Liverpool a donné au Bayern Munich une chance de sauter sur Werner. Si les Bavarois pouvaient décrocher l’attaquant allemand pour 51 millions de livres, alors Sane est presque certain de rater le coup qu’il voulait, en particulier alors que City ne veut pas vendre – certainement pas au prix que le Bayern pourrait signer Werner – et non on sait encore comment son formulaire a pu être affecté par une mise à pied de neuf mois. Le joueur de 24 ans pourrait maintenant être mieux à même de prouver sa condition physique la saison prochaine avec un maillot City avant de choisir son club l’été prochain en tant que joueur autonome.

🗣️ Rummenigge dit que l’échange Sane-Alaba n’a aucune chance:

“Comme je l’ai entendu, des rumeurs circulent selon lesquelles nous aimerions remettre David Alaba à Man City en échange de Leroy Sane.

“De plus, je dis très clairement: c’est le conte de Grimm et cela n’a rien à voir avec la réalité.” pic.twitter.com/FsNxIeEJuh

– Objectif (@goal) 28 mars 2020

Manchester United: Paul Pogba

Peut-être que ce n’était pas aussi planifié que certains pourraient le croire, mais le retour de Pogba après une blessure n’ayant pas commencé depuis septembre un match de Premier League pour un club qu’il veut désespérément quitter semblait synchronisé à la perfection. Il aurait pu salir ses bottes pendant six à huit matchs à la fin de la saison; juste assez pour démontrer à Didier Deschamps son aptitude à l’Euro 2020, qui serait sa vitrine pour défiler pour la Juventus et le Real Madrid. Maintenant, cependant, ces clubs se retrouvent à regarder des trous massifs dans leurs budgets qu’ils ne risquent jamais de faire souffler sur un joueur qui n’a pas tourné dans une performance depuis des mois. Pour le troisième été consécutif: un an de plus, PP?

Newcastle: Danny Rose

Le locataire de Tottenham semblait extrêmement désireux de faire de son déménagement à Newcastle un arrangement permanent, mais le fait que ses deux clubs aient un personnel en congé suggèrent que les Pies pourraient ne pas vouloir débourser pour son salaire et que les Spurs ne voudront pas faire la différence. pour l’année qui reste sur son contrat à White Hart Lane. Rose a également admis qu’il n’avait pas montré à Newcastle ce qu’il pouvait faire avant l’arrêt: “Je n’ai pas encore l’impression de jouer à mon plein potentiel.” Il semble que l’un de Rose, Levy ou Mike Ashley devra donner un peu. Grosse chance.

Norwich: Max Aarons

L’arrière latéral ressemblait à la signature parfaite des Spurs – et Lord sait que Jose Mourinho a besoin d’un arrière droit fiable – mais si Norwich bénéficie d’un sursis à la relégation, Aarons pourrait rester une autre année, en particulier pendant que les Spurs plaident la pauvreté.

Southampton: Guido Carrillo

Tout semble calme à St Mary’s – à part que le club lui-même soit en vente – mais leurs plans de retirer Carrillo des livres ne seront pas aidés par tout le monde en se serrant la ceinture. L’attaquant argentin a été un désastre de signature depuis que les Saints ont payé à Monaco 19 millions de livres sterling en 2018 et lors d’un prêt avec Leganes où l’on espérait qu’il pourrait se mettre à la vitrine, Carrillo a marqué un but en 20 matchs. Southampton espérait récupérer une partie de leur argent, mais il semble probable que le joueur de 28 ans reviendra à St Mary’s pour la dernière année de son contrat.

Sheffield United: Dean Henderson

Le gardien en prêt est peut-être retourné à Manchester United et est resté si les Red Devils avaient choisi de tirer parti de David De Gea. Mais comme aucun club ne semble susceptible de répondre à l’évaluation de United pour un joueur qu’il n’a pas besoin ou ne souhaite pas vendre, il semble probable qu’Henderson n’obtiendra pas la chance qu’il estime mériter dans son club parent. Le résultat le plus probable est une troisième année de prêt à Bramall Lane, surtout si les Blades jouent en Europe la saison prochaine.

Tottenham: Harry Kane

L’attaquant des Spurs a récemment laissé tomber quelques indices que pour la première fois, il est prêt à envisager un avenir loin de White Hart Lane. On peut difficilement reprocher à Kane d’avoir envisagé ses options. Il n’a pas gagné de pot et avec les Spurs en grande transition et personne ne sait encore quoi, sa soif d’argenterie est beaucoup plus susceptible d’être satisfaite ailleurs. Kane aurait suscité l’intérêt de tout le continent avant que le coronavirus ne le déchire, mais le paysage est maintenant très différent. Mis à part Manchester United et peut-être City, quels clubs seraient prêts à prendre une décision décisive compte tenu des chiffres que Levy rêverait? Kane devra peut-être rester assis et garder un couvercle sur ses ambitions pour une autre année.

Watford: Abdoulaye Doucoure

«Si un grand club parvient à faire une offre intéressante pour moi, bien sûr, le club me laissera partir facilement. Un club qui joue en Ligue des champions est le but, mais je n’en ai pas de particulier en tête. Nous arrivons peu à peu à la fin du cycle. “

C’était Doucoure quand COVID-19 était encore une touche de grippe et peu de raisons de s’inquiéter. Maintenant, malgré le milieu de terrain de Watford montrant qu’il peut jouer en tant que titulaire et n ° 10, il est susceptible d’avoir beaucoup moins d’options qu’il ne l’attendait.

West Ham: Jack Wilshere

Même si l’ancien milieu de terrain d’Arsenal a encore un an sur son contrat, les Hammers seraient prêts à le laisser partir en transfert gratuit cet été. Deux problèmes maintenant: West Ham hésitera à gaspiller de l’argent en le payant pour jouer ailleurs, mais plus important encore, quel club va prendre un coup de pied sur Wilshere et jouer une partie de son budget en baisse sur une responsabilité qui n’a géré que 16 matchs en presque deux ans?

Loups: Adama Traoré

L’ailier a parfois été sensationnel pour les Wolves cette saison et de nombreux clubs se sont penchés sur l’une des rares forces véritablement imparables. Apparemment, Traoré figurait sur une liste restreinte de cibles de Liverpool s’ils perdaient Sadio Mane et Mo Salah tandis que Barcelone était également liée à une décision pour leur ancien joueur. Mais aucun des deux clubs ne devrait débourser environ 70 millions de livres sterling maintenant. Liverpool est assis sur son argent, tandis que le Barça essaie désespérément de lever des fonds afin de pouvoir résoudre des problèmes plus urgents au sein de son équipe.

