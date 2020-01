Un pas de plus: la Colombie bat le Venezuela pour le jour 4 et s’approche de la finale Foursquare Foursquare

La Colombie battre Venezuela 2-1 à Hernán Ramírez Villegas pour la quatrième journée du groupe A des pré-olympiques des moins de 23 ans. Les caféiculteurs ont approché le quota final de la finale Foursquare qui se jouera lors de la dernière date avec le Chili.

APERÇU DU PARTI

Suivez la transmission et minute par minute La Colombie contre Venezuela LIVE LIVE NOW via Directv Sports: suivez les incidences du grand match entre les habitants du Nord à la date 4 de la Tournoi pré-olympique sud-américain U23 à la recherche du dernier quota du groupe A après la qualification de l’Argentine – après avoir battu l’Équateur dans le précédent. Suivez ici les principaux incidents de la réunion sous les images qui arriveront chez eux par Win Sports, RCN et Caracol pour le territoire colombien, et Directv pour le reste de l’Amérique latine.

L’Argentine a gagné par la différence minimale avec l’Équateur et a ajouté 9 points, ne laissant qu’un match pour clore sa participation à la phase de groupes, mais a déjà obtenu le quota pour le dernier coup de circuit en vue de Tokyo 2020. Entre la Colombie, le Venezuela et le Chili -qui reste- il y aura la prochaine sélection qui atteindra le tour final.

Le duel entre Colombie et Venezuela Ce sera l’un des plus attractifs de la journée. Suivez minute par minute, les statistiques, les objectifs, les incidents, les entretiens et le résultat de la réunion qui définit les positions dans le U23 pré-olympique.

Colombie vs Venezuela: calendrier des matchs

Mexique 19 h 30 Pérou 20 h 30 Équateur 20 h 30 Colombie 20 h 30 Bolivie 21 h 30 Venezuela 21 h 30 Argentine 22 h 30 Chili 22 h 30 Paraguay 22 h 30 Uruguay 22 h 30 Brésil 22h30 Espagne 2h30 (28 janvier)

Colombie vs. Venezuela LIVE via DirecTV Sports: pour la quatrième date de la pré-olympique Sub 23. (Photo: .) (Fernando Vergara /)

Jorge Carrascal, de River Plate, et Yeferson Soteldo, de Santos, joueront le lundi 27 janvier, le duel clé entre Colombie et Venezuela pour la quatrième journée du Groupe A de la Pré-Olympique.

Les équipes Coffee et Vinotinto se partagent la troisième place de la zone avec trois unités et ont besoin d’une victoire qui leur permette d’égaler la ligne du Chili, qui repose à cette date et occupe la deuxième place avec six points.

Jorge Carrascal cherchera à se revalider car il est déjà considéré comme l’un des joueurs les plus précieux du tournoi avec deux buts et deux passes décisives dans le même nombre de matchs joués.

Yeferson Soteldo, en revanche, est celui qui mène les attaques de l’équipe Amleto Bonacorso et qui l’a ratifiée dans le match contre l’Équateur, dans lequel il a remporté à la fois la victoire et avec lequel il a scellé l’élimination de celles menées par Jorge Célico.

Pour le central colombien Willer Ditta, du Junior de Barranquilla, la concentration sera la clé du match contre le Venezuela qui compte des joueurs très rapides en attaque comme Soteldo et Jan Hurtado, de Boca Juniors.

“Ce sont des joueurs importants et ils sont rapides, donc je pense que la communication et la certitude d’essayer de faire le moins d’erreurs possible seront très importantes dans le match contre le Venezuela”, a déclaré le défenseur de 23 ans.

La dernière fois que la Colombie et Vinotinto se sont rencontrés dans un match pré-olympique, c’était au Brésil 2000, quand pour le troisième du groupe A, ils ont égalisé 1-1 avec des buts de Jairo «el Tigre» Castillo et Leonel Vielma.

Colombie vs Venezuela: emplacement du stade

Colombie vs Venezuela: Fixutre Pré-Olympique Moins de 23 ans

PLUS DE NOUVELLES DE FOOTBALL

Température de 40 °: les narrateurs de la Super League argentine ont terminé à moitié nus face à une chaleur insupportable en cabine [VIDEO]Il a fait ses débuts à Primera et après huit minutes, il s’est cassé la cheville: choc au Mexique en raison de la blessure de Pizzuto [VIDEO]Bull tue et tue taureau: Lautaro a frappé le verre de la tribune après avoir été expulsé par une réaction violente [VIDEO]La jeune sensation: Lautaro Martínez a marqué un but après l’assistance chirurgicale d’Ashley Young [VIDEO]