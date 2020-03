Un peu de Sacchi et un peu de Gasp, comme et mieux que Klopp et Guardiola: Nagelsmann est déjà l’avenir du football | Primapagina

Pour comprendre où ira le football du futur, il faut regarder dans la direction de Julian Nagelsmann, à sa jeunesse (32 ans), à son idée du football modulée sur le 3-4-3, le choix qu’il a fait quand il a refusé le banc du Real Madrid, en juillet il y a deux ans, montrant une prévoyance qui l’honore et le distingue de beaucoup de ses collègues. Il a simplement compris qu’il n’était pas prêt, ou peut-être que ce n’était pas le moment de relever la barre. Mais il y aura du temps, car nous avons affaire à un entraîneur qui a déjà jeté les bases pour laisser une trace profonde dans le football ces dernières années.

On peut certainement dire aujourd’hui que la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions – avec le tour 3-0 à Tottenham à Mourinho – pousse ce Bavarois qui en fait n’a jamais joué au football – arrêté à 21 ans en raison d’une blessure au genou – directement dans l’élite des grands techniciens d’Europe. si Guardiola c’est un visionnaire qui a montré à tout le monde une terre promise et y est allé en premier, si le football “métal” de Klopp c’est l’évangile de ces temps qui nous oblige à tout faire rapidement et bien, si zidane repose toute sa renommée sur l’extraordinaire capacité à gérer les champions et à les faire jouer comme ils le savent, si le football de Simeone – qu’on le veuille ou non – il est ancré aux concepts anciens de la défense jusqu’au bout avec une repeinte de modernité; c’est pourquoi Nagelsmann se démarque car il résume certains des meilleurs de tous (mais pas encore à leur hauteur) et le conjugue avec quelque chose qui – tous – n’a plus. l’âge. Aucun des entraîneurs mentionnés à 32 ans formé. Klopp est celui qui se rapproche le plus de lui, il a commencé quelques années plus tard que son collègue. L’âge correspond à l’expérience acquise avant tout le monde. Nagelsmann s’entraîne en Bundesliga depuis cinq ans. Quatre saisons à Hoffenheim, plus ceci à RB Leipzig.

Le coup de pied de Nagelsmann se développe avec une pression obsessionnelle sur le porteur du ballon de l’adversaire, c’est une sorte d ‘”encerclement” qui aboutit à la conquête. Pas seulement du ballon à ce moment précis, mais d’une partie du terrain qui devient le territoire où (re) l’action commence. De l’Autrichien Marcel Sabitzer – soirée championne des champions – jusqu’au galicien Angelino, les nouveaux noms de son Leipzig sont des joueurs qui – plus que le célèbre Timo Werner ou plus que la renaissance de Patrik Schick – ils savent comment reproduire les concepts du football de Nagelsmann. Agressivité, vitesse de pensée et de pied, qualité du dribble. Le jeune Julian peut se souvenir de Sacchi dans certaines de ses obsessionsEn fait, il a raconté quand il se réveille la nuit et dans son sommeil, il crie des indications tactiques que sa femme – le lendemain matin – lui dit. C’était Tuchel Guardiola est le collègue qui l’a inspiré et a certainement quelque chose – la grande estime de soi – du premier Mourinho à le diriger vers la profession d’entraîneur. Mais s’il y a une équipe qui ressemble à son Leipzig – et pas seulement pour le départ 3-4-3 – c’est laAtalanta de Gasperini. Ici: si on veut, Nagelsmann est un Gasperini vingt ans à l’avance et avec un avenir à conquérir.