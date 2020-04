Premier League



Un Premier ministre menotté: une énorme amende serait infligée





Christian Felipe Amezquita Ortiz





4 avril 2020 17 h 45

Réunion clé entre la ligue et l’Association des joueurs de football professionnels.

Comme l’a rapporté la BBC de Londres, la Premier League est dans une grosse impasse, au cas où la possibilité d’annuler la saison 2019-20 s’ouvrirait. Ce qui précède à la suite de demandes faites par l’UEFA aux ligues européennes de ne pas prendre de décisions et de contrats hâtifs pour les droits de télévision.

Ainsi, le football anglais pourrait être condamné à une amende de 865 millions d’euros pour avoir annulé le championnat, compte tenu du fait qu’il reste encore neuf dates pour donner à Liverpool le titre de champion.

Pour cette raison, les clubs Premier ont décidé de contacter la PFA (Association of Professional Soccer Players) ce samedi. Le sujet a été discuté et parmi les conclusions ressort l’intention de couper ou de reporter 30% des salaires de tous les joueurs, cela permettrait d’annuler la saison et d’avoir des fonds pour payer la dette et les dépenses futures.

Le problème est que la réponse de la PFA a été: “La réduction de 30% des salaires équivaut à plus de 568 millions d’euros de revenus salariaux et une perte de cotisations fiscales de plus de 227 millions au gouvernement”.

La semaine prochaine, il y aura une nouvelle réunion pour définir les étapes à suivre.